Svet

MAKRON ZVAO TRAMPA: Pokušaj postizanja napretka u vezi sa Ukrajinom

K. Despotović

10. 12. 2025. u 18:28

EVROPSKI lideri, uključujući Emanuela Makrona, Kira Stramera i Fridriha Merca, danas su razgovarali sa Donaldom Trampom u vezi Ukrajine.

МАКРОН ЗВАО ТРАМПА: Покушај постизања напретка у вези са Украјином

Foto: Profimedia

Francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc, danas su obavili razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom ''kako bi pokušali da postignu napredak'' u vezi sa Ukrajinom.

Kako se navodi u saopštenju Jelisejske palate, razgovor je trajao oko 40 minuta.

U saopštenju britanske vlade navodi se da su trojica evropskih lidera pozdravili napore da se postigne pravedan i trajan mir u ukrajini, prenosi Rojters.

- Lideri su razmatrali najnovije vesti o tekućim mirovnim pregovorima koje vode Sjedinjene Američke Države. Intenzivan rad na mirovnom planu nastavlja se i nastaviće se u narednim danima - navodi se u saopštenju.

Pored toga, lideri su se složili da je reč o ''kritičnom trenutku za Ukrajinu, njen narod i za zajedničku bezbednost širom evroatlantskog regiona''.

Inače, Makron, Merc i Stramer su juče u Londonu imali sastanak sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim, gde je glavna tema bila mir na Istočnom frontu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?