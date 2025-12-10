MAKRON ZVAO TRAMPA: Pokušaj postizanja napretka u vezi sa Ukrajinom
EVROPSKI lideri, uključujući Emanuela Makrona, Kira Stramera i Fridriha Merca, danas su razgovarali sa Donaldom Trampom u vezi Ukrajine.
Francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc, danas su obavili razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom ''kako bi pokušali da postignu napredak'' u vezi sa Ukrajinom.
Kako se navodi u saopštenju Jelisejske palate, razgovor je trajao oko 40 minuta.
U saopštenju britanske vlade navodi se da su trojica evropskih lidera pozdravili napore da se postigne pravedan i trajan mir u ukrajini, prenosi Rojters.
- Lideri su razmatrali najnovije vesti o tekućim mirovnim pregovorima koje vode Sjedinjene Američke Države. Intenzivan rad na mirovnom planu nastavlja se i nastaviće se u narednim danima - navodi se u saopštenju.
Pored toga, lideri su se složili da je reč o ''kritičnom trenutku za Ukrajinu, njen narod i za zajedničku bezbednost širom evroatlantskog regiona''.
Inače, Makron, Merc i Stramer su juče u Londonu imali sastanak sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim, gde je glavna tema bila mir na Istočnom frontu.
(Tanjug)
