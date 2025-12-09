"NAREĐENO IM JE DA SE POVUKU" Sirski otkrio šta se dešava u Pokrovsku, nije dobro

UKRAJINSKE trupe drže delove opkoljenog grada Pokrovska od sredine novembra, ali je nekim jedinicama naređeno da se povuku sa nepraktičnih položaja van grada u protekloj nedelji, rekao je u vrhovni komandant ukrajinskih snaga Oleksandar Sirski.

Foto: Profimedia

"Nastavljamo da držimo severni deo grada, otprilike do železničke pruge. Pored toga, zapadno od Pokrovka smo očistili i kontrolišemo oko 54 kvadratna kilometra", rekao je ukrajinskim novinarima Sirski, citira "Suspline".

Ovorim prikokom se oglasila i Istočna grupa trupa na fejsbuku:

Foto MO Ukrajine

- Operacije pretrage i eliminacije ruskih okupatora u urbanim delovima Pokrovska se nastavljaju, a ukrajinske odbrambene snage blokiraju pokušaje neprijatelja da se infiltrira u severni deo grada, navodi Ukrinform.

Koristeći maglu kao zaklon, ruske trupe pokušavaju da se pomeraju u severni deo grada. Ove pokušaje blokiraju ukrajinske odbrambene snage, koje uništavaju neprijateljsku ljudsku snagu.

Foto: Profimedia Ruski vojnik u Pokrovsku

Situacija je i dalje teška u blizini Mirnograda. Ukrajinske jedinice nastavljaju da izvršavaju dodeljene zadatke i drže svoje odbrambene linije.

(Reuters, Ukrinform)