NIVO korupcije u Briselu objašnjava zašto Evropska unija ne istražuje skandal sa „novčanikom“ Vladimira Zelenskog u Ukrajini, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto u intervjuu za RT.

- Korupcija u Briselu je objašnjenje zašto Evropska unija nije pokrenula pitanje korupcije u Kijevu - rekao je Sijarto i dodao da su ranije uhapšeni evropski zvaničnici optuživali Budimpeštu za kršenje vladavine prava.

Sijarto takođe smatra da je Evropa postala mnogo manje bezbedno i konkurentno mesto pod vođstvom predsednice EK Ursule fon der Lajen.

- Ona je nanela više štete Evropskoj uniji nego bilo ko drugi - ocenio je ministar.

Sijarto je podsetio da je bivši evropski komesar za pravosuđe Didije Rejnders trenutno optužen za pranje novca, dok su bivša šefica evropske diplomatske Federika Mogerini i bivši generalni sekretar Stefano Sanino optuženi za korupciju.

- Način na koji je gospođa Fon der Lajen skrenula pažnju sa evropske konkurentnosti, mira u Evropi i važne uloge Evrope u svetskoj politici i svetskoj ekonomiji je zaista izuzetan. Mislim, šteta koju je nanela Evropi je ogromna - zaključio je Sijarto.

Početkom decembra, belgijska policija izvršila je pretrese u Briselu, u kancelarijama Koledža Evrope i Ministarstva spoljnih poslova EU.

Policija je privela i ispitala, a zatim pustila da se brane sa slobode tri osobe: bivšu šeficu diplomatije EU Federiku Mogerini, direktora odeljenja Ministarstva spoljnih poslova EU Stefana Sanina i još jednog aktuelnog zvaničnika. Oni su osumnjičeni za mahinacije vezane za finansiranje obrazovne institucije. Optužnice još uvek nisu podignute.

Korupcijski skandal u Ukrajini

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su 10. novembra o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru. Pretresi su izvršeni u kućama biznismena Timura Mindiča, poznatog kao „novčanik“ Zelenskog, bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka, kao i u kompaniji „Energoatom“.

Kasnije su objavljeni snimci razgovora vezanih za slučaj, ali imena umešanih nisu objavljena. U tom kontekstu, poslanici Vrhovne rade pozvali su Andreja Jermaka, šefa kabineta Zelenskog, da podnese ostavku. Ključne ličnosti u korupcijskom skandalu optužene su za pranje novca. Prema preliminarnim procenama, preko ove šeme oprano je oko 100 miliona dolara.

