LUVR U OZBILJNOJ KRIZI: Štrajk zaposlenih i poskupljenje ulaznica potresaju najposećeniji muzej sveta

NAJPOSEĆENIJI muzej na svetu, Luvr, suočava se sa ozbiljnom krizom. Zaposleni su najavili početak štrajka početkom naredne nedelje, ističući niz problema koji već duže vreme opterećuju rad ove kulturne institucije.

Sindikalne organizacije CGT, CFDT i Sud u pismu upućenom francuskoj ministarki kulture Rašidi Dati navode da su radni uslovi u muzeju nezadovoljavajući, da nedostatak osoblja ugrožava bezbednost, a da poslednja poskupljenja ulaznica za posetioce izvan EU dodatno opterećuju zaposlene i turiste.

Krađa dragocenosti otkrila propuste

Krađa krunskih dragocenosti iz muzeja 19. oktobra ove godine, kada je ukradeno blago vredno oko 88 miliona evra, pokazala je ozbiljne bezbednosne propuste. Pljačkaši su koristili teretni lift i alatke za presecanje vitrina, a pobegli su motorima kroz prozor zgrade. Među nestalim predmetima su dijamantsko-zelena ogrlica Napoleona i biserno-dijamantska tiara carice Eugénie.

Direktor muzeja priznao je „strašan propust“, a incident je poslužio kao katalizator za štrajk zaposlenih.

Infrastrukturni problemi dodatno opterećuju rad muzeja

Luvr se bori i sa dotrajalom infrastrukturom. Prošlog novembra curenje vode oštetilo je stotine publikacija u biblioteci muzeja posvećenoj egipatskoj antici. Nedavno su zatvorene kancelarije zaposlenih i jedna galerija zbog oslabljenih grednih podova. Sindikati upozoravaju da takvi problemi negativno utiču na iskustvo posetilaca i otežavaju rad osoblja.

Zaposleni traže hitne promene

Predstavnici zaposlenih tvrde da rotirajući štrajkovi mogu primorati upravu da zatvori deo muzeja, piše Euronews. Zahtevi sindikata uključuju povećanje resursa za održavanje zgrada, jačanje bezbednosti, zapošljavanje dodatnog osoblja i transparentno upravljanje poskupljenjima ulaznica.

Kristijan Galani iz CGT-a istakao je – Nalazimo se u dotrajalom muzeju koji je pokazao svoje bezbednosne slabosti. Potrebno nam je ubrzanje promena kako bi posetioci i zaposleni mogli da funkcionišu u sigurnom okruženju.

Luvr godišnje privuče više od osam miliona posetilaca, a privremena ograničenja rada muzeja mogla bi imati šire posledice po francuski turizam i kulturnu ekonomiju. Poskupljenje ulaznica za strane turiste dodatno komplikuje situaciju, a zaposleni se nadaju da će štrajk poslužiti kao signal da je hitno potrebno ulaganje u najvažniji muzej Francuske.

