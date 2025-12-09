Svet

SRUŠIO SE RUSKI VOJNI AVION: Pala letelica An-22 sa sedam članova posade

В.Н.

09. 12. 2025. u 11:22

RUSKI vojno-transportni avion An-22 sa sedam članova posade, srušio se u Ivanovskoj oblasti severoistočno od Moskve, preneli su danas ruski mediji.

Foto: Printscreen

- Prema preliminarnim podacima, u Ivanovskoj oblasti avion An-22 doživeo je havariju -  izjavio je lokalni zvaničnik i potvrdio se u letelici nalazilo sedam osoba, prenosi agencija TAS.

Nesreća se dogodila kod Uvodskog akumulacionog jezera, a fragmenti aviona primećeni su u vodi.

Avion An-22 krenuo je na probni let posle popravke, a prema rečima nadležnih na mesto nesreće uputile su se spasilačke ekipe.

(Tanjug)

