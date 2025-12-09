SRUŠIO SE RUSKI VOJNI AVION: Pala letelica An-22 sa sedam članova posade
RUSKI vojno-transportni avion An-22 sa sedam članova posade, srušio se u Ivanovskoj oblasti severoistočno od Moskve, preneli su danas ruski mediji.
- Prema preliminarnim podacima, u Ivanovskoj oblasti avion An-22 doživeo je havariju - izjavio je lokalni zvaničnik i potvrdio se u letelici nalazilo sedam osoba, prenosi agencija TAS.
Nesreća se dogodila kod Uvodskog akumulacionog jezera, a fragmenti aviona primećeni su u vodi.
Avion An-22 krenuo je na probni let posle popravke, a prema rečima nadležnih na mesto nesreće uputile su se spasilačke ekipe.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
