STIGLA PRESUDA ZBOG VELEIZDAJE: Bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen u odsustvu na 15 godina
BIVŠI premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen je u odsustvu na 15 godina zatvora, uključujući konfiskaciju imovine, zbog veleizdaje, saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine.
Kako se navodi u saopštenju, istragom je utvrđeno da je Azarov, dok se krio van Ukrajine, aktivno sarađivao sa ruskim specijalnim službama kako bi sproveo subverzivne aktivnosti u interesu Kremlja.
Između ostalog, redovno je distribuirao "antiukrajinske narative u interesu moskovskih propagandista", navodi se u saopštenju SBU. Između ostalog, redovno je distribuirao "antiukrajinske narative u interesu moskovskih propagandista", navodi se u saopštenju SBU.
Napominje se da je Azarov u javnim obraćanjima "opravdavao oružanu agresiju Ruske Federacije, privremenu aneksiju dela Ukrajine i širio lažne tvrdnje o društveno-političkoj situaciji u Ukrajini". Za širenje "informativnih sabotaža", Azarov je koristio Telegram i Jutjub kanale, kao i lične stranice na društvenim mrežama, navodi SBU.
(Ukrinform)
