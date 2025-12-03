Svet

STIGLA PRESUDA ZBOG VELEIZDAJE: Bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen u odsustvu na 15 godina

В.Н.

03. 12. 2025. u 20:21

BIVŠI premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen je u odsustvu na 15 godina zatvora, uključujući konfiskaciju imovine, zbog veleizdaje, saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine.

СТИГЛА ПРЕСУДА ЗБОГ ВЕЛЕИЗДАЈЕ: Бивши премијер Украјине Николај Азаров осуђен у одсуству на 15 година

Foto: Arhivski snimak

Kako se navodi u saopštenju, istragom je utvrđeno da je Azarov, dok se krio van Ukrajine, aktivno sarađivao sa ruskim specijalnim službama kako bi sproveo subverzivne aktivnosti u interesu Kremlja.

Između ostalog, redovno je distribuirao "antiukrajinske narative u interesu moskovskih propagandista", navodi se u saopštenju SBU. Između ostalog, redovno je distribuirao "antiukrajinske narative u interesu moskovskih propagandista", navodi se u saopštenju SBU. 

Napominje se da je Azarov u javnim obraćanjima "opravdavao oružanu agresiju Ruske Federacije, privremenu aneksiju dela Ukrajine i širio lažne tvrdnje o društveno-političkoj situaciji u Ukrajini". Za širenje "informativnih sabotaža", Azarov je koristio Telegram i Jutjub kanale, kao i lične stranice na društvenim mrežama, navodi SBU.

(Ukrinform)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)
Svet

0 0

ONA JE BUDUĆI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SAD? Trampova omiljena protivnica i jedini demokrata kojeg hvali (FOTO)

TOKOM Dana zahvalnosti, Bela kuća je posebno zahvalna jednoj demokratkinji: Grečen Vitmer. Predsednik Donald Tramp i guvernerka Mičigena, koja se često pominje kao moguća predsednička kandidatkinja 2028. godine, razvili su iznenađujuće produktivan i srdačan odnos, što su potvrdila dva zvaničnika Bele kuće i jedan od guvernerovih političkih pomoćnika, piše Politiko .

02. 12. 2025. u 18:40

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
Politika

0 27

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je presudu koju je donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 18:55

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!