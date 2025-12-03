Svet

RUSKE VOJNE BAZE U SIRIJI JOŠ UVEK OPERATIVNE: Moskva progovorila o situaciji na Bliskom istoku

03. 12. 2025. u 15:51

RUSIJA i dalje smatra da se njene vone baze u Siriji mogu koristiti za isporuku humanitarne pomoći.

Ruske vojne baze u Siriji su operativne, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Veršinjin.

"Rusko prisustvo, uključujući i vojno, igra stabilizujuću ulogu u pogledu situacije u Siriji i šire, u regionu u celini", rekao je Veršinjin u intervjuu za RTVI.

"Ove baze su sada operativne i daju pozitivan, stabilizujući doprinos celokupnoj situaciji u regionu", dodao je.

Rusija i dalje smatra da se njene vojne baze u Siriji mogu koristiti za isporuku humanitarne pomoći stanovnicima te zemlje.

Na osnovu sporazuma sa prethodnim vlastima Sirije, Rusija ima mornaričku bazu blizu Tartusa i vazduhoplovnu bazu kod Latakije.

Prošlog decembra su militanti "Slobodne sirijske armije" s podrškom Turske oborili vlast predsednika Bašara el Asada, koji je dobio azil u Rusiji.

Moskva je otvorila pregovore sa novim režimom u Damasku o budućnosti vojnih baza. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ta tema bila na dnevnom redu razgovora između predsednika Vladimira Putina i sirijskog lidera Ahmeda el Šare, koji je posetio Moskvu sredinom oktobra.

