ZELENSKI IZ ŽENEVE: Krvoproliće mora biti zaustavljeno - čekam rezultate još danas

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinski, američki i evropski timovi u bliskom kontaktu na razgovorima u Ženevi, i da se nada da će "biti rezultata".

Foto: Profimedia

- Krvoproliće mora biti zaustavljeno i moramo osigurati da se rat nikada više ne rasplamsa. Čekam rezultate današnjih razgovora i nadam se da će svi učesnici biti konstruktivni. Svima nam je potreban pozitivan ishod - rekao je Zelenski u objavi na platformi X, prenosi Rojters.

Šef ukrajinske delegacije na pregovorima u Ženevi Andrij Jermak, koji je i šef kabineta Zelenskog, je potvrdio da je ukrajinska delegacija počela svoj rad u Ženevi, gde se danas razgovara o predloženom mirovnom planu Vašingtona za Ukrajinu.

- Generalno, za danas je planiran niz sastanaka u različitim formatima. Nastavljamo da radimo zajedno kako bismo postigli održivi i pravedni mir za Ukrajinu. Sledeći sastanak biće sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo veoma konstruktivni - kazao je Jermak u objavi na platformi X.

Savetnici za nacionalnu bezbednost zemalja E3 - Francuske, Nemačke i Velike Britanije danas se u Ženevi sastaju sa zvaničnicima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine kako bi razgovarali o američkom predlogu mirovnog plana za Ukrajinu.

(Tanjug)