ZAPAD I KIJEV SE TRESU Od njih neće biti spasa: Jeftinije a razornije, ruske bombe uskoro bi mogle dostići domet od 400 km (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 11. 2025. u 08:00

RUSIJA razvija modifikacije vođenih avio-bombi koje mogu da dosegnu ciljeve udaljene do 400 km, što bi ruskim avionima omogućilo da napadaju brojne ukrajinske gradove bez upotrebe znatno skupljih raketa (ali i izvan polja dejstva PVO).

ЗАПАД И КИЈЕВ СЕ ТРЕСУ Од њих неће бити спаса: Јефтиније а разорније, руске бомбе ускоро би могле достићи домет од 400 км (ВИДЕО)

Foto telegram/AviaHub

Ovu informaciju je potvrdio Vadim Skibicki, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane (GUR), u intervjuu za Rojters, prenosi Ukrajinska pravda.

Foto: Profimedia


PLANOVI ZA MASOVNU PROIZVODNjU
Skibicki je otkrio da je masovna proizvodnja novih bombi dometa do 200 km već počela, a Rusija planira da proizvede oko 500 njih do kraja ove godine. Verzije dometa do 400 km su još uvek u fazi razvoja. Prema obaveštajnim podacima, Rusija namerava da proizvede do 120.000 vođenih avio-bombi tokom 2025. godine, uključujući modernizovane verzije standardne municije.
Skibicki takođe navodi da ruske snage trenutno ispaljuju između 200 i 250 takvih bombi svakog dana, što je značajno povećanje u odnosu na oktobar, kada je dnevni prosek bio oko 170.

JEFTINIJE, ALI RAZORNO ORUŽJE
Vođene bombe su opremljene krilima, a ponekad i motorima, što im omogućava da lete desetinama kilometara. Dok je njihov prethodno procenjeni domet bio oko 90 kilometara, nove modifikacije ga daleko premašuju. Ova municija je znatno jeftinija od raketa, a istovremeno nosi stotine kilograma eksploziva sposobnog da uništi utvrđenja i zgrade.

PROŠIRENI DOMET NAPADA

Ove bombe već su se intenzivno koristile u napadima na Harkov i Herson. Međutim, napadi zabilježeni u oktobru na području Nikolajevske, Poltavske i Odeske oblasti jasno pokazuju povećani domet ovog oružja, što predstavlja novu pretnju za veći deo ukrajinske teritorije.

