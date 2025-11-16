ZAPAD I KIJEV SE TRESU Od njih neće biti spasa: Jeftinije a razornije, ruske bombe uskoro bi mogle dostići domet od 400 km (VIDEO)
RUSIJA razvija modifikacije vođenih avio-bombi koje mogu da dosegnu ciljeve udaljene do 400 km, što bi ruskim avionima omogućilo da napadaju brojne ukrajinske gradove bez upotrebe znatno skupljih raketa (ali i izvan polja dejstva PVO).
Ovu informaciju je potvrdio Vadim Skibicki, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane (GUR), u intervjuu za Rojters, prenosi Ukrajinska pravda.
PLANOVI ZA MASOVNU PROIZVODNjU
Skibicki je otkrio da je masovna proizvodnja novih bombi dometa do 200 km već počela, a Rusija planira da proizvede oko 500 njih do kraja ove godine. Verzije dometa do 400 km su još uvek u fazi razvoja. Prema obaveštajnim podacima, Rusija namerava da proizvede do 120.000 vođenih avio-bombi tokom 2025. godine, uključujući modernizovane verzije standardne municije.
Skibicki takođe navodi da ruske snage trenutno ispaljuju između 200 i 250 takvih bombi svakog dana, što je značajno povećanje u odnosu na oktobar, kada je dnevni prosek bio oko 170.
JEFTINIJE, ALI RAZORNO ORUŽJE
Vođene bombe su opremljene krilima, a ponekad i motorima, što im omogućava da lete desetinama kilometara. Dok je njihov prethodno procenjeni domet bio oko 90 kilometara, nove modifikacije ga daleko premašuju. Ova municija je znatno jeftinija od raketa, a istovremeno nosi stotine kilograma eksploziva sposobnog da uništi utvrđenja i zgrade.
PROŠIRENI DOMET NAPADA
Ove bombe već su se intenzivno koristile u napadima na Harkov i Herson. Međutim, napadi zabilježeni u oktobru na području Nikolajevske, Poltavske i Odeske oblasti jasno pokazuju povećani domet ovog oružja, što predstavlja novu pretnju za veći deo ukrajinske teritorije.
Index.hr
