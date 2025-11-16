ZAPAD I KIJEV SE TRESU Od njih neće biti spasa: Jeftinije a razornije, ruske bombe uskoro bi mogle dostići domet od 400 km (VIDEO)

NAREDNE nedelje veliki broj porodica u Srbiji svali Aranđelovdan, koji se pada u petak, pa je trpeza ove godine posna. Ako ste još uvek u planovima šta ćete sve pripremiti za goste - obavezno uzmite u razmatranje i ove savršene posne kiflice, jer se lako pripremaju, a ukus se ne razlikuje od onih mrsnih.