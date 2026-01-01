Ekonomija

OGLASIO SE JANAF: Stigla licenca za nastavak transporta nafte ka Naftnoj industriji Srbije

01. 01. 2026. u 09:36

KANCELARIJA za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD izdala je dozvolu kompaniji JANAF kojom joj se omogućava da nastavi transport nafte ka Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. januara 2026. godine, objavljeno je sinoć na sajtu JANAF.

''JANAF d.d, u saradnji sa Vladom Republike Hrvatske, dobio je dozvolu kojom se odobrava učešće, do 23. januara 2026. godine, u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte radi realizacije Ugovora o transportu sirove nafte zaključenog sa kompanijom NIS a.d'', navedeno je u saopštenju.

Kako su naveli, pozdravljaju odluku američke administracije i ističu da je JANAF u potpunosti spreman da odmah obezbedi nesmetan i neprekidan transport i snabdevanje sirovom naftom Rafinerije Pančevo.

''Takođe se nadamo brzom okončanju pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera u vezi sa otkupom ruskog udela u kompaniji, čime bi bili ispunjeni uslovi propisani sankcionim režimom'', naveli su iz JANAF-a.

(Tanjug)

