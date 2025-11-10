Svet

ZLOČIN RAZREŠEN POSLE SKORO TRI DECENIJE: Pronađeno telo devojčice koja je nestala pre 28 godina

10. 11. 2025. u 17:14

TELO osmogodišnje devojčice koja je nestala pre 28 godina pronađeno je u podrumu zgrade u blizini Moskve.

Zločin se dogodio u gradu Kaširi 7. marta 1997. godine. Šezdesetčetvorogodišnji muškarac je ubio svoju pastorku jer ga je zamolila da joj da hranu, prema podacima Istražnog komiteta Moskovske oblasti.

Sledećeg dana, napadač je telo devojčice stavio u vreću, prevezao je i zakopao u podrumu višespratnice. Rođak je prijavio nestanak deteta organima reda. Međutim, okolnosti incidenta nisu mogle biti odmah utvrđene.

Već u oktobru 2025. godine, pregledom krivičnih dosijea iz prethodnih godina otkriveno je da nisu preduzeti svi neophodni koraci da se devojčica pronađe.

Uz pomoć forenzičara, istražitelj je pronašao osumnjičenog.

Šezdesetčetvorogodišnji muškarac je opisao zločin i otkrio gde je sakrio telo.

Ubici je odredio pritvor, piše REN TV.

