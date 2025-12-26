SAUDIJSKA ARABIJA NAPALA JEMEN: Avioni gađali položaje secesionista na jugu (MAPA/VIDEO)

SAUDIJSKI borbeni avioni izveli su danas vazdušne udare na vojne položaje Južnog tranzicionog saveta (STC), secesionističkog pokreta koji teži odvajanju Južnog Jemena od severnog dela zemlje, saopštio je lokalni zvaničnik bezbednosti.

Foto: Printscreen

On je za agenciju Sinhua dodao da su napadi usledili dan nakon što je Saudijska Arabija pozvala STC da povuče svoje snage iz oblasti Hadramut.

Kako je naveo neimenovani zvaničnik, u udarima nije bilo povređenih, niti je oštećena vojna oprema. Saudijska vlada, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena, do sada se nije oglasila povodom ovih navoda.

Saudijsko Ministarstvo spoljnih poslova juče je saopštilo da nedavno raspoređivanje snaga STC u dve južne jemenske provincije predstavlja neopravdanu eskalaciju koja ugrožava interese Jemena i komplikuje napore u cilju ponovne stabilizacije u zemlji.

Rijad je takođe saopštio da je u Aden stigla zajednička vojna delegacija iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi sa predstavnicima STC koordinirala povlačenje njihovih snaga i predaju vojnih kampova pripadnicima vladinih ili lokalnih snaga.

Jemen potresaju konflikti od 2014, kada su snage Huta osvojile prestonicu Sanu i velike delove severa zemlje, nakon čega je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom intervenisala 2015, podseća agencija.

The UAE proxy #STC (Yellow) in Yemen made a strategic & very well timed move similar to Alsharaa’s successful attack on Assad in Syria. While the Saudis focused on its borders & Saudi vision 2030 & #Yemeni gov was weak & unpopular it attacked & took lots of territory. #Hadramout https://t.co/PJ0kYSCN1b pic.twitter.com/Ko1fwh1UdL — Geopolitical updates (@Geopol_updates) December 21, 2025

Pripadnici STC su kasnije proširili svoje prisustvo i na istočnu provinciju Al Mahrah, i od tada su regrutovali lokalne snage, uprkos ponovljenim pozivima jemenske vlade i Saudijske Arabije da deeskaliraju napetosti.

STC je secesionistički politički pokret i organizacija osnovana 2017. godine, koja predstavlja interese Južnog Jemena i teži ponovnom uspostavljanju nezavisne države, kontrolišući Aden i većinu teritorija nekadašnje Južne Jemenske Demokratske Republike, uz podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, a čije se prisustvo i uticaj na jugu Jemena vidi kroz njihove oružane formacije.

Ova organizacija je optužila ranije vlade u Jemenu da su politički i ekonomski marginalizovale jug zemlje, dok vlasti odbacuju ovakve optužbe, naglašavajući značaj teritorijalnog jedinstva.

