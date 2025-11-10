ŠOJGU NAJAVIO VELIKE VESTI: U Rusiji se sledeće godine organizuje prvi međunarodni bezbednosni forum
RUSIJA planira da održi prvi međunarodni forum o bezbednosti 2026. godine, saopštio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu tokom konsultacija sa savetnicom egipatskog predsednika za nacionalnu bezbednost Faizom El Nagom.
„Sledeće godine planiramo da održimo prvi međunarodni forum o bezbednosti u Moskvi pod pokroviteljstvom Saveta bezbednosti Rusije. To će biti veliki događaj“, rekao je on.
„U sadašnjim okolnostima, važno je razvijati bezbednosnu saradnju ne samo bilateralno, već i multilateralno“, dodao je Šojgu.
O izgradnji nuklearne elektrane „Daba“ u Egiptu
Govoreći o izgradnji nuklearne elektrane „Daba“, Šojgu je istakao da ona teče po planu, a pitanja vezana za zapadne sankcije se rešavaju.
„Aktuelna pitanja, uključujući i ona koja se odnose na zapadne sankcije, generalno se rešavaju. Razmatra se proširenje rusko-egipatske saradnje u nuklearnoj oblasti kroz nove projekte, uključujući izgradnju velikih i malih nuklearnih elektrana, rad plutajućih energetskih blokova i primenu u industriji aditivnih tehnologija i sistema za skladištenje energije“, rekao je Šojgu.
On je dodao da Rusija takođe ima mogućnost da poveća isporuke domaćih poljoprivrednih proizvoda Egiptu ako bude potrebno.
Kako je naveo, ove godine intenzivirali su se radovi na stvaranju ruske industrijske zone u ekonomskoj zoni Sueckog kanala.
Takođe je naglasio da Moskva smatra Kairo jednim od svojih najvažnijih partnera u regionu Bliskog istoka i Severne Afrike.
(Sputnjik)
