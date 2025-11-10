NAJMANJE OSAM OSOBA POGINULO, MEĐU NJIMA TROJE DECE: Fung-vong uništio Filipine, udari vetra do 230 kilometara na sat

SUPERTAJFUN Fang-vong kreće ka severozapadu Filipina ka Tajvanu.

Tajfun je prešao preko severozapadnog dela Filipina nakon što je izazvao poplave i klizišta.

Prekinuto je snabdevanje strujom u skoro svim provincijama, broj žrtava je porastao na najmanje osam osoba, a više od 1,4 miliona ljudi je hitno evakuisano.

Fang-vong je udario na kopno u severoistočnoj provinciji Aurora u nedelju uveče kao supertajfun sa stalnim vetrovima do 185 kilometara na sat i udarima koji su dostigli brzinu i do 230 kilometara na sat.

Široka 1.800 kilometara, oluja je prolazila kroz severne provincije tokom noći pre nego što je napustila La Union i izašla na Južno kinesko more, navodi se u saopštenju državnih meteorologa.

Oglasili se zvaničnici

Prema rečima zvaničnika, u bujičnim poplavama u proviniciji Katanduanes jedna osoba se udavila, dok je u gradu Katbolagan jedna osoba poginula nakon što se srušio dom u kojem je živela.

Troje dece je poginulo u dva odvojena klizišta u provinciji Nueva Viskaja, a četvoro je povređeno. Jedna starija osoba poginula je u klizištu u Barligu.

Još jedno klizište u Lubuaganu usmrtilo je dvoje meštana, dok se za još dvoje traga, rekli su pokrajinski zvaničnici u ponedeljak uveče.

Više od 1,4 miliona ljudi prešlo je u privremena skloništa ili kod rođaka pre nego što je tajfun stigao na kopno, a oko 318.000 je ostalo u centrima za evakuaciju u ponedeljak.

Predsednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi proglasio je vanredno stanje u četvrtak zbog velike štete koju je naneo Kalmaegi i očekivane štete od Fang-vonga, koji je na Filipinima poznatiji kao Uvan.

SAD i Japan spremni da pomognu

Filipini nisu zatražili međunarodnu pomoć nakon razaranja koje je prouzrokovao Kalmaegi, međutim ministar odbrane Teodoro izjavio da su Sjedinjene Države, dugogodišnji saveznik zemlje, i Japan spremni da pruže podršku.

Trenutno stanje

Vlasti su najavile da će škole i većina državnih ustanova biti zatvorene u ponedeljak i utorak. Više od 325 domaćih i 61 međunarodni let otkazani su tokom vikenda i u ponedeljak, dok je 6.600 putnika i radnika ostalo zarobljeno na lukama nakon što je obalska straža zabranila plovidbu.

Tropske ciklonske oluje sa stalnim vetrovima od 185 kilometara na sat ili više kategorišu se na Filipinima kao supertajfuni, kako bi se istakla ozbiljnost ovakvih vremenskih nepogoda.

Filipine svake godine pogodi u proseku 20 tajfuna i oluja. Takođe neretko ih pogađaju razorni zemljotresi i broje više od 10 aktivnih vulkana i time se svrstavaju kao jednom od zemalja sa najviše prirodnih katastrofa na svetu.