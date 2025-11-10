BOŽE (SA)ČUVAJ, KRALJA: Zelenski o tome kako mu je Čarls Treći pomogao da se ne boji Trampa
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski rekao je da se "ne plaši" američkog predsednika Donalda Trampa za razliku od drugih zapadnih lidera i odbacio je izveštaje da je njihov poslednji sastanak u Vašingtonu bio buran, dodajući da ima dobre odnose sa američkim liderom.
Takođe je u intervjuu za "Gardijan" rekao da mu je kralj Čarls pomogao u izgradnji odnosa sa Trampom i opisao britanskog monarha kao osobu koja veoma podržava Ukrajinu.
Zelenski je odbacio tvrdnje da je Tramp bacio karte sa linijama fronta u Ukrajini tokom njihovog sastanka u oktobru u Beloj kući, kada je očekivao da će dobiti američke krstareće rakete "tomahavk".
- Nije ništa bacio. Siguran sam - rekao je Zelenski.
Njihov odnos je opisao kao "normalan", "poslovan" i "konstruktivan".
Zelenski je rekao da se ceo svet plaši Trampa, ali ne i on.
- To je istina - dodao je.
Na pitanje da li se to odnosi i na njega, rekao je: "Ne... mi nismo neprijatelji Amerike. Mi smo prijatelji. Pa zašto bismo se plašili?"
- Trampa je izabrao njegov narod. Moramo poštovati izbor koji je napravio američki narod, baš kao što je i mene izabrao moj narod. SAD su naš strateški partner, dugi niz godina, možda čak i decenija i vekova. Naše zemlje imaju duboke zajedničke vrednosti, za razliku od imperijalističke i revizionističke Rusije - dodao je.
Takođe je otkrio da je kralj Čarls odigrao ključnu ulogu iza kulisa u ohrabrivanju američkog predsednika da sa više entuzijazma podrži Ukrajinu, nakon burnog sastanka u Ovalnom kabinetu koji se odigrao pred kamerama u februaru kada je Tramp javno prekorio Zelenskog i izbacio ga iz Bele kuće.
Tokom državne posete Velikoj Britaniji u septembru, Tramp je održao sastanak nasamo sa kraljem.
- Ne znam sve detalje, ali razumem da je njegovo veličanstvo poslalo neke važne signale predsedniku Trampu - rekao je Zelenski.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO - SA CRVENOG TRGA ZAGRMELO URAAA! "Novosti" na veličanstvenoj paradi
Preporučujemo
"ZELENSKI VODI ZEMLjU U PROPAST" Bivši premijer Ukrajine izneo šokantne detalje
10. 11. 2025. u 15:44
"RUSIJA ŽELI DA SE KONFLIKT U UKRAJINI ZAVRŠI ŠTO PRE" Oglasio se Kremlj
10. 11. 2025. u 12:13
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)