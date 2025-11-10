Svet

BOŽE (SA)ČUVAJ, KRALJA: Zelenski o tome kako mu je Čarls Treći pomogao da se ne boji Trampa

В. Н.

10. 11. 2025. u 16:26

ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski rekao je da se "ne plaši" američkog predsednika Donalda Trampa za razliku od drugih zapadnih lidera i odbacio je izveštaje da je njihov poslednji sastanak u Vašingtonu bio buran, dodajući da ima dobre odnose sa američkim liderom.

БОЖЕ (СА)ЧУВАЈ, КРАЉА: Зеленски о томе како му је Чарлс Трећи помогао да се не боји Трампа

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Takođe je u intervjuu za "Gardijan" rekao da mu je kralj Čarls pomogao u izgradnji odnosa sa Trampom i opisao britanskog monarha kao osobu koja veoma podržava Ukrajinu.

Zelenski je odbacio tvrdnje da je Tramp bacio karte sa linijama fronta u Ukrajini tokom njihovog sastanka u oktobru u Beloj kući, kada je očekivao da će dobiti američke krstareće rakete "tomahavk".

- Nije ništa bacio. Siguran sam - rekao je Zelenski.

Njihov odnos je opisao kao "normalan", "poslovan" i "konstruktivan".

Zelenski je rekao da se ceo svet plaši Trampa, ali ne i on.

- To je istina - dodao je.

Na pitanje da li se to odnosi i na njega, rekao je: "Ne... mi nismo neprijatelji Amerike. Mi smo prijatelji. Pa zašto bismo se plašili?"

- Trampa je izabrao njegov narod. Moramo poštovati izbor koji je napravio američki narod, baš kao što je i mene izabrao moj narod. SAD su naš strateški partner, dugi niz godina, možda čak i decenija i vekova. Naše zemlje imaju duboke zajedničke vrednosti, za razliku od imperijalističke i revizionističke Rusije - dodao je.

Takođe je otkrio da je kralj Čarls odigrao ključnu ulogu iza kulisa u ohrabrivanju američkog predsednika da sa više entuzijazma podrži Ukrajinu, nakon burnog sastanka u Ovalnom kabinetu koji se odigrao pred kamerama u februaru kada je Tramp javno prekorio Zelenskog i izbacio ga iz Bele kuće.

Tokom državne posete Velikoj Britaniji u septembru, Tramp je održao sastanak nasamo sa kraljem.

- Ne znam sve detalje, ali razumem da je njegovo veličanstvo poslalo neke važne signale predsedniku Trampu - rekao je Zelenski.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - SA CRVENOG TRGA ZAGRMELO URAAA! "Novosti" na veličanstvenoj paradi

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!