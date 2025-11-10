BAJDEN, KLINTON, SOROŠ, USAID... Bivši ministar za haos u Bangladešu optužio Zapad: Pritisak na Daku zbog Ukrajine
NEREDI u Bangladešu 2024. godine, koji su doveli do svrgavanja tadašnje premijerke Šeik Hasine, nose sve obeležja pažljivo planirane operacije promene režima finansirane iz inostranstva, rekao je bivši ministar kabineta Mohibul Hasan Čovduri u ekskluzivnom intervjuu za RT.
Ono što je počelo kao zahtev javnosti za kvotama za radna mesta u javnom sektoru, oteli su spoljni akteri koji su radikalizovali mlade demonstrante kako bi preoblikovali političku orijentaciju zemlje preko njihovih mrtvih tela, prema rečima Čovdurija, koji je u to vreme bio glavni pregovarač vlade sa demonstrantima generacije Z u Daki.
U srži previranja bila je mreža zapadnih političkih porodica, nevladinih organizacija povezanih sa SAD i domaćih aktera koji su se protivili Hasininoj vladi, rekao je bivši ministar. Izdvojio je delove američkog establišmenta – „posebno porodicu Bajden, posebno Klintonove, posebno Sorošove“ – zajedno sa dobitnikom Nobelove nagrade Muhamedom Junusom, koga je opisao kao centralnu civilnu figuru u prelaznom režimu.
Čoudhuri je optužio organizacije poput Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Međunarodnog republikanskog instituta da finansiraju tajne aktivnosti i istovremeno finansiraju repere, kulturne ličnosti, delove hidžre (trećeg pola) zajednice, pa čak i džihadiste. Cilj, insistirao je, bio je da se stvori društveni haos sukobljavanjem liberalnih i ekstremističkih elemenata jedne protiv drugih.
- Ove aktivnosti su se odvijale dugo vremena. Nisu bile baš otvorene, ali je finansiranje tajnih nevladinih organizacija bilo u toku... bile su odlučne da promene vladu u Bangladešu - rekao je Čoudhuri.
U informativnom prostoru, Čoudhuri je ukazao na ono što je opisao kao koordinisane spoljne napore da se radikalizuju segmenti omladine Bangladeša putem stranih medija i ambasada – uključujući i američku misiju, koja je u vreme krize svakog petka objavljivala slike bangladeških džamija.
Čoudhuri je povezao pritisak na Daku sa njenim odbijanjem da se uskladi sa stavom Zapada o ukrajinskom sukobu i prekine svoju dugogodišnju stratešku trgovinu sa Rusijom u kritičnim oblastima kao što su odbrana, nuklearna energija i đubriva. Hasinina vlada je odbila da optereti svoj narod višim troškovima.
(RT)
Preporučujemo
"RUSIJA ŽELI DA SE KONFLIKT U UKRAJINI ZAVRŠI ŠTO PRE" Oglasio se Kremlj
10. 11. 2025. u 12:13
NASTAVLjA SE OFANZIVA MOSKVE: Rusi preuzeli čak tri naselja u Zaporožju i Donjecku
10. 11. 2025. u 11:30
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)