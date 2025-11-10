NEREDI u Bangladešu 2024. godine, koji su doveli do svrgavanja tadašnje premijerke Šeik Hasine, nose sve obeležja pažljivo planirane operacije promene režima finansirane iz inostranstva, rekao je bivši ministar kabineta Mohibul Hasan Čovduri u ekskluzivnom intervjuu za RT.

Ono što je počelo kao zahtev javnosti za kvotama za radna mesta u javnom sektoru, oteli su spoljni akteri koji su radikalizovali mlade demonstrante kako bi preoblikovali političku orijentaciju zemlje preko njihovih mrtvih tela, prema rečima Čovdurija, koji je u to vreme bio glavni pregovarač vlade sa demonstrantima generacije Z u Daki.

U srži previranja bila je mreža zapadnih političkih porodica, nevladinih organizacija povezanih sa SAD i domaćih aktera koji su se protivili Hasininoj vladi, rekao je bivši ministar. Izdvojio je delove američkog establišmenta – „posebno porodicu Bajden, posebno Klintonove, posebno Sorošove“ – zajedno sa dobitnikom Nobelove nagrade Muhamedom Junusom, koga je opisao kao centralnu civilnu figuru u prelaznom režimu.

Čoudhuri je optužio organizacije poput Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Međunarodnog republikanskog instituta da finansiraju tajne aktivnosti i istovremeno finansiraju repere, kulturne ličnosti, delove hidžre (trećeg pola) zajednice, pa čak i džihadiste. Cilj, insistirao je, bio je da se stvori društveni haos sukobljavanjem liberalnih i ekstremističkih elemenata jedne protiv drugih.

- Ove aktivnosti su se odvijale dugo vremena. Nisu bile baš otvorene, ali je finansiranje tajnih nevladinih organizacija bilo u toku... bile su odlučne da promene vladu u Bangladešu - rekao je Čoudhuri.

U informativnom prostoru, Čoudhuri je ukazao na ono što je opisao kao koordinisane spoljne napore da se radikalizuju segmenti omladine Bangladeša putem stranih medija i ambasada – uključujući i američku misiju, koja je u vreme krize svakog petka objavljivala slike bangladeških džamija.

Čoudhuri je povezao pritisak na Daku sa njenim odbijanjem da se uskladi sa stavom Zapada o ukrajinskom sukobu i prekine svoju dugogodišnju stratešku trgovinu sa Rusijom u kritičnim oblastima kao što su odbrana, nuklearna energija i đubriva. Hasinina vlada je odbila da optereti svoj narod višim troškovima.

