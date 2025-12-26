Svet

KINA LANSIRALA NOVE SATELITE: "Long March-8A" uspešno poslao teret u orbitu (VIDEO)

В.Н.

26. 12. 2025. u 10:59

KINA je u petak lansirala novu grupu internet satelita u svemir, na domaće proizvedenoj nosećoj raketi "Long March-8A”, prema navodima državnih medija.

КИНА ЛАНСИРАЛА НОВЕ САТЕЛИТЕ: Long March-8A успешно послао терет у орбиту (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Raketa je poletela u 7:26 po lokalnom vremenu sa centra Hajnan u Venčangu, koji se nalazi u južnoj kineskoj ostrvskoj provinciji Hajnan, izvestila je novinska agencija Sinhua.

Lansiranje je uspešno postavilo teret koji čini 17. serija satelita za internet u niskoj Zemljinoj orbiti, navodi se u izveštaju.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima