KINA LANSIRALA NOVE SATELITE: "Long March-8A" uspešno poslao teret u orbitu (VIDEO)
KINA je u petak lansirala novu grupu internet satelita u svemir, na domaće proizvedenoj nosećoj raketi "Long March-8A”, prema navodima državnih medija.
Raketa je poletela u 7:26 po lokalnom vremenu sa centra Hajnan u Venčangu, koji se nalazi u južnoj kineskoj ostrvskoj provinciji Hajnan, izvestila je novinska agencija Sinhua.
Lansiranje je uspešno postavilo teret koji čini 17. serija satelita za internet u niskoj Zemljinoj orbiti, navodi se u izveštaju.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
NOVI REKORDI: Gasprom u 2025. isporučio 38,8 milijardi kubnih metara gasa Kini
25. 12. 2025. u 20:42
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)