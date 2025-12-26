KINA LANSIRALA NOVE SATELITE: "Long March-8A" uspešno poslao teret u orbitu (VIDEO)

KINA je u petak lansirala novu grupu internet satelita u svemir, na domaće proizvedenoj nosećoj raketi "Long March-8A”, prema navodima državnih medija.

Raketa je poletela u 7:26 po lokalnom vremenu sa centra Hajnan u Venčangu, koji se nalazi u južnoj kineskoj ostrvskoj provinciji Hajnan, izvestila je novinska agencija Sinhua.

Lansiranje je uspešno postavilo teret koji čini 17. serija satelita za internet u niskoj Zemljinoj orbiti, navodi se u izveštaju.

