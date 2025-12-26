PRVO OGLAŠAVANJE JODŽIRA DA SA DOMINIKANE NAKON POVREDE: Otkrio da li će se takmičiti u rijalitiju Exatlon (VIDEO)

JOVAN Radulović, poznatiji kao Jodžir, se oglasio nakon povrede koju je doživeo u Dominikanskoj Republici pred početak rijalitija Exatlon.

otkrio da je do povrede došlo prilikom preskakanja prepreka, ali je ceo trening odradio do kraja i poručio da nema odustajanja, već da se pripreme nastavljaju bez stajanja.

- Kad smo se zagrevali, radili smo neke vežbe snage i trčali, pa preskakali prepreke. Kad dođeš do tog dela, preskačeš. I sad, kad sam ja to preskočio i kad sam se dočekao, verovatno sam se nekako nezgodno dočekao. Vidiš, star sam, nisam više kao unučić da mogu tek tako da skačem - rekao je popularni influenser.

- Ja sam eksplozivan i dam maksimum, ali verovatno previše forsiram pri doskoku. Kolena više nisu toliko zdrava. Osetio sam to tek posle. Trening sam odradio do kraja – trčali smo i gađali. Super sam bio, odličan, ali osećam bol tačno ovde ispod čašice.

- Više sam se bojao ramena nego kolena, jer rame je stara povreda. A da li mislim da će se to u nekom trenutku ponoviti? Ne. Ne osećam ništa posebno. Ali kažem, više sam se njega bojao nego kolena.

- Imam problem što ne umem da se kontrolišem – kad nešto radim, uvek dajem maksimum. I sad nemam taj osećaj da mogu blago da skočim, jer i kad hoću blago, opet ispadne jako. Krštenica mi ne daje da se dočekujem kao mačka – mogu ja, ali odmah „ostarim“.

- Žena mi je odmah rekla: „Kako si ti star?“ Ja joj kažem – koleno me boli. Ona viče: „A moj, evo ni počeo nisi, a već si star.“ A majka je navikla da me vidi još iz osnovne škole i to je to.

- E sad, kad gledate, ovo izgleda super i fiksatori su baš odlični. Želim samo da mi napišete u komentarima na šta vas ovo sada podseća. Ma ne, ne boli me ovako. Samo pri nekom skoku, hoću da kažem pri doskoku, osetim bol. Spremam se za sutrašnji trening. Da se ne igramo. Sutra idemo opet, punog gasa - zaključio je Jodžir.

Exatlon je međunarodni sportsko-takmičarski rijaliti format koji je osvojio publiku širom sveta. Reč je o spoju vrhunskog sportskog nadmetanja i televizijskog spektakla, u kome takmičari prolaze kroz ekstremne poligone i izazove. Takmičenje se zasniva na fizičkoj i mentalnoj izdržljivosti, a svaki poligon zahteva brzinu, snagu, koordinaciju i fokus.

