ZELENSKI NAJAVIO NOVI SASTANAK SA TRAMPOM: Mnogo toga može da se odluči pre Nove godine
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je danas da se dogovorio da održi sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u bliskoj budućnosti.
- Šef ukrajinskog pregovaračkog tima za mirovni predlog o Ukrajini Rustem Umerov izvestio je o svojim najnovijim kontaktima sa američkom stranom. Ne gubimo ni jedan dan. Dogovorili smo se o sastanku na najvišem nivou, sa predsednikom SAD Trampom u bliskoj budućnosti. Mnogo toga se može odlučiti pre Nove godine - izjavio je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.
"Kijev post" je prethodno jutros objavio, pozivajući se na diplomatske izvore, da bi poseta mogla da se održi već 28. decembra, ako sve bude išlo po planu.
Kako je navedeno, očekuje se da će u narednim danima Zelenski otputovati na Floridu na razgovore sa visokim ulozima u Mar-a-Lagu, potencijalnom mestu za sastanak sa rukovodstvom SAD.
Predsednik Ukrajine sinoć je saopštio je da je tokom jučerašnjeg dana imao dobar razgovor sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom.
- Hvala vam na konstruktivnom, intenzivnom radu i na lepim rečima i božićnim čestitkama Ukrajincima. Radimo zaista 24/7 kako bismo približili kraj ovog brutalnog ruskog rata protiv Ukrajine i kako bismo sva dokumenta i korake učinili realističnim, efikasnim i pouzdanim - saopštio je Zelenski na Fejsbuku.
On je dodao da postoje dobre ideje koje mogu dovesti do zajedničkog ishoda i trajnog mira.
(Tanjug)
