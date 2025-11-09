Svet

TRAMP OBEĆAO SVIM AMERIKANCIMA PO 2.000 DOLARA: To je zato što smo najbogatija zemlja na svetu

В.Н.

09. 11. 2025. u 17:42

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp obećao je danas da će gotovo svim Amerikancima biti isplaćeno po 2.000 dolara od carinskih prihoda koje je prikupila njegova administracija.

AP Photo/Jose Luis Magana

- Dividenda od najmanje 2.000 dolara po osobi (ne računajući ljude sa visokim prihodima) biće isplaćena svima - napisao je on na svoj platformi Truth Social.

Tramp je, takođe, naveo da su ljudi koji su protiv carina "budale".

- Sada smo najbogatija, najpoštovanija zemlja na svetu, gotovo bez inflacije i rekordnom cenom akcija. 401k penzioni fondovi su najviši ikada - napisao je Tramp.

On je istakao da SAD prima bilione dolara i da će uskoro početi da otplaćuje svoj ogromni dug od 37 biliona dolara.

- Rekordna ulaganja u SAD, fabrike i postrojenja niču svuda - naveo je Tramp.

Vrhovni sud SAD je prošle nedelje saslušao usmenu raspravu po tužbi protiv Trampovih carina.

Tri niža suda već su presudila da je njegova upotreba vanrednih ovlašćenja za nametanje carina bila nezakonita.

(Telegraf.rs)

