Svet

KRITIKOVAO BAJDENA, PA MU SE DESILO ISTO: Tramp sklopio oči i zabrinuo javnost (FOTO)

В.Н.

09. 11. 2025. u 15:15

SNIMAK, na kojem deluje da je američki predsednik Donald Tramp sklopio oči tokom jednog događaja u Ovalnoj kancelariji Bele kuće, munjevito se ovog vikenda proširio na društvenim mrežama, a njegovi protivnici iskoristili su tu priliku da postave pitanje o njegovoj efikasnosti u obavljanju dužnosti, prenosi Si-En-En.

КРИТИКОВАО БАЈДЕНА, ПА МУ СЕ ДЕСИЛО ИСТО: Трамп склопио очи и забринуо јавност (ФОТО)

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Tramp je učestvovao na sastanku na kojem se govorilo o smanjenju cena popularnih lekova za mršavljenje, kojem su prisustvovali i drugi zvaničnici.

Na momente se činilo da su njegove oči zatvorene, a u nekim trenucima je delovalo da ima poteškoće da ih drži otvorenim. On je u više navrata protrljao oči, navodi TV mreža.

Ovi snimci sa događaja održanog u četvrtak izazvali su kritike njegovih protivnika.

Pres služba jednog od glavnih Trampovih oponenata, guvernera Kalifornije Gevina Njusoma, objavila je snimke sa događaja uz natpis: "Pospani Don se vratio".

Portparolka Bele kuće Tejlor Rodžers navela je da Tramp nije spavao, već da je, naprotiv, govorio tokom čitavog sastanka i odgovarao na mnoga pitanja novinara povodom istorijskog smanjenja cena dva leka koja pomažu Amerikancima u borbi sa dijabetesom, srčanim oboljenjima i gojaznošću.

- Ova objava predsednika će uštedeti značajne sume novca građanima i spasti nebrojene živote - rekla je ona.

Pitanja o njegovom zdravstvenom stanju se, ipak, često postavljaju, pošto je on preuzeo funkciju kao najstariji predsednik koji je ikada inaugurisan.

Tramp (79) je prošlog meseca izjavio da je bio na magnetnoj rezonanci tokom lekarskog pregleda u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Volter Rid, ali nije naveo razlog. Tramp je oštro kritikovao bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, kojeg je nazvao "pospani Džo" zbog nedostatka energije.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - Ogromni publicitet za Vojnu paradu u UAE medijima!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IGOR DODON ZA NOVOSTI: Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat
Svet

0 0

IGOR DODON ZA "NOVOSTI": Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat

NEPUNA dva meseca nakon pobede proevropske stranke PAS na parlamentarnim izborima u Moldaviji - stvarnost nije demantovala najmračnija predviđanja opozicije. Dobivši još jedan mandat potpune kontrole nad zemljom, stranka predsednice Maje Sandu, kaže u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" Igor Dodon, lider najveće opozicione Partije socijalista i bivši predsednik Moldavije, može sebi dozvoliti ono što je donekle oklevala da učini, kada je procenjivala izborne rizike.

09. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
SLOM SAMOOPREDELJENJA: Kurti ubedljivo izgubio u Đakovici, Vrtini, Kačaniku...

SLOM SAMOOPREDELjENjA: Kurti ubedljivo izgubio u Đakovici, Vrtini, Kačaniku...