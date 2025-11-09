KRITIKOVAO BAJDENA, PA MU SE DESILO ISTO: Tramp sklopio oči i zabrinuo javnost (FOTO)

SNIMAK, na kojem deluje da je američki predsednik Donald Tramp sklopio oči tokom jednog događaja u Ovalnoj kancelariji Bele kuće, munjevito se ovog vikenda proširio na društvenim mrežama, a njegovi protivnici iskoristili su tu priliku da postave pitanje o njegovoj efikasnosti u obavljanju dužnosti, prenosi Si-En-En.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Tramp je učestvovao na sastanku na kojem se govorilo o smanjenju cena popularnih lekova za mršavljenje, kojem su prisustvovali i drugi zvaničnici.

Trump DOZES OFF during Oval Office announcement — Thursday clip is blowing up online



Struggles to keep eyes open while hyping lower drug prices



Maybe just taking a quick executive power nap pic.twitter.com/2TUHSN5Y4E — RT (@RT_com) November 9, 2025

Na momente se činilo da su njegove oči zatvorene, a u nekim trenucima je delovalo da ima poteškoće da ih drži otvorenim. On je u više navrata protrljao oči, navodi TV mreža.

Ovi snimci sa događaja održanog u četvrtak izazvali su kritike njegovih protivnika.

Pres služba jednog od glavnih Trampovih oponenata, guvernera Kalifornije Gevina Njusoma, objavila je snimke sa događaja uz natpis: "Pospani Don se vratio".

Portparolka Bele kuće Tejlor Rodžers navela je da Tramp nije spavao, već da je, naprotiv, govorio tokom čitavog sastanka i odgovarao na mnoga pitanja novinara povodom istorijskog smanjenja cena dva leka koja pomažu Amerikancima u borbi sa dijabetesom, srčanim oboljenjima i gojaznošću.

- Ova objava predsednika će uštedeti značajne sume novca građanima i spasti nebrojene živote - rekla je ona.

Pitanja o njegovom zdravstvenom stanju se, ipak, često postavljaju, pošto je on preuzeo funkciju kao najstariji predsednik koji je ikada inaugurisan.

Tramp (79) je prošlog meseca izjavio da je bio na magnetnoj rezonanci tokom lekarskog pregleda u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Volter Rid, ali nije naveo razlog. Tramp je oštro kritikovao bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, kojeg je nazvao "pospani Džo" zbog nedostatka energije.

(RT Balkan)

