AMERIČKI MEDIJI PRIZNAJU: Iskander postao neuhvatljiv za ukrajinski PVO
MODERNIZACIJA raketnih sistema „Iskander-M“ omogućila je Oružanim snagama Rusije da uspešno zaobilaze PVO Ukrajine, piše američki časopis The National Interest.
Prema njegovim informacijama, modernizovane verzije raketa ne lete po standardnoj putanji, već po kvazibalističkoj. Promene putanje i pikiranja tokom leta smanjuju sposobnost radiolokacionih sistema baterija „Patriot“ da reaguju na pretnju.
U 2024. godini Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da operativno-taktički raketni kompleks „Iskander-M“ može da uništi bilo koju metu.
sputnikportal.rs
