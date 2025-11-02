Svet

AMERIČKI MEDIJI PRIZNAJU: Iskander postao neuhvatljiv za ukrajinski PVO

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2025. u 20:11

MODERNIZACIJA raketnih sistema „Iskander-M“ omogućila je Oružanim snagama Rusije da uspešno zaobilaze PVO Ukrajine, piše američki časopis The National Interest.

Foto: Profimedia

Prema njegovim informacijama, modernizovane verzije raketa ne lete po standardnoj putanji, već po kvazibalističkoj. Promene putanje i pikiranja tokom leta smanjuju sposobnost radiolokacionih sistema baterija „Patriot“ da reaguju na pretnju.

U 2024. godini Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da operativno-taktički raketni kompleks „Iskander-M“ može da uništi bilo koju metu.

sputnikportal.rs

