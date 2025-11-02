JAVNI dug Ukrajine, zaključno sa 30. septembrom, iznosi više od 191 milijarde dolara, što je tri puta više nego početkom 2022. godine, saopštila je poslanica Vrhovne rade Nina Južanina iz stranke Evropska solidarnost.

„Javni i javno garantovani dug Ukrajine iznosi je 8,024 biliona grivni (više od 191 milijarde dolara) prema stanju od 30. septembra 2025. godine. To je tačno tri puta više nego početkom 2022. godine“, rekla je Južanina, prenosi Telegram kanal stranke.

Prema njenim rečima, ovo povećanje javnog duga je posledica povećanih rashoda za odbranu, bezbednost i socijalna davanja za vojsku. Ukrajini će biti potrebno 35 godina da u potpunosti otplati dug, a Kijev će za to vreme morati da potroši dodatnih 90,5 milijardi dolara na otplatu kamata.

Južanina je takođe predvidela da će se do 2026. godine nacionalni dug zemlje povećati na skoro 262 milijarde dolara.

Ranije je ukrajinski list „Ekonomska pravda“ dao prognozu da će ukupni javni dug Ukrajine ove godine porasti na 110 odsto BDP-a. Istovremeno je Računovodstvena komora Ukrajine, nakon revizije, saopštila da je u prvom tromesečju ove godine zemlja potrošila svaku šestu grivnu budžetskih prihoda na otplatu i servisiranje duga.

Kijev je više puta priznavao da Ukrajina može samostalno da pokrije samo vojne rashode zemlje. Sve ostale budžetske stavke finansiraju se kroz stranu pomoć. Većina sredstava se Kijevu dodeljuje u obliku kredita, a ne grantova. Kako je primetio bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov, bez zapadnog kreditiranja Ukrajina će prestati da postoji kao država.

