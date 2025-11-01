NEPRIKOSNOVENA MOĆ RUSKOG POSEJDONA: Američka štampa priznala snagu ovog „superoružja"

RUSKI podvodno nuklearno bespilotno plovilo „posejdon“ ubraja se u liniju „superoružja“ čiji je cilj postizanje vojnopolitičkog pariteta sa Zapadom, navodi „Vašington post“.

Foto: Profimedia

Prema listu, sistem je projektovan za skriveno podvodno kretanje radi uništavanja kritične priobalne infrastrukture — pre svega ratnih luka i baza. Međutim, projektil „posejdon“, dužine oko 21 metar, zahteva specijalizovanu podmornicu-nosača.

Američki zvaničnik Kristofer Ford je još 2020. tvrdio da se sistem razvija kako bi izazvao „radioaktivne cunamije“ duž obala SAD, ali deo stručne javnosti sumnja da bi snaga eksplozije mogla da stvori talas te razornosti.Ekspert za ruske nuklearne snage Pavel Podvig ocenio je za list da su sovjetska istraživanja sličnih koncepata više puta zaključivala da rešenje nije izvodljivo.

Inače, Rusija pozicionira „Posejdon“ kao odvraćajući faktor sledeće generacije, namenjen da neutrališe prednosti protivraketne i protivpodmorničke odbrane NATO i garantuje stratešku ravnotežu u uslovima stalnog pritiska i širenja zapadne vojne infrastrukture.

Testiranje je sprovedeno u utorak, a kako je saopštio predsednik Rusije Vladimir Putin, oružje „posejdon“ je čak moćnije i od „sarmata“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO