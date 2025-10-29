Svet

AMERIKA POVLAČI DEO TRUPA IZ RUMUNIJE

Марија Стевановић
Marija Stevanović

29. 10. 2025. u 09:24

SJEDINjENE Američke Države su obavestile Rumuniju o smanjenju broja američkih vojnih kontingenata u zemlji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rumunije.

АМЕРИКА ПОВЛАЧИ ДЕО ТРУПА ИЗ РУМУНИЈЕ

Foto: Tanjug/AP

Rumunsko ministarstvo tvrdi da su Sjedinjene Države poslale obaveštenje o tome Bukureštu i brojnim zemljama NATO-a.

Prema podacima ministarstva, Sjedinjene Američke Države će smanjiti svoj vojni kontingent u Rumuniji za približno 700 ljudi.

„Ministarstvo nacionalne odbrane je obavešteno o promeni broja američkih trupa raspoređenih na istočnom krilu NATO-a kao deo ponovne procene globalnog položaja američke vojske... Među jedinicama brigada čija će rotacija u Evropi prestati, pominju se i snage poslate u Rumuniju i stacionirane u (vazduhoplovnoj bazi Mihail Kogalničanu)“, navodi se u dokumentu.

Napominje se da će u zemlji ostati približno 1.000 američkih vojnika, što predstavlja smanjenje od približno 700 pripadnika.

Prema pisanju ukrajinskog lista „Kiev post“, pozivajući se na neimenovane američke i evropske zvaničnike, smanjenje broja američkih vojnika neće preći veličinu bataljona. Sama odluka je povezana sa željom Pentagona da koncentriše resurse na zapadnoj hemisferi i Tihom okeanu, navodi se u članku.

(Sputnjik)


 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POREKLO IVANE ŽIGON: Deda joj započeo Balkanske ratove, svađao se sa ROĐAKOM kraljom Nikolom i 6 meseci ratovao za KiM u bici na Skadru

POREKLO IVANE ŽIGON: Deda joj započeo Balkanske ratove, svađao se sa ROĐAKOM kraljom Nikolom i 6 meseci ratovao za KiM u bici na Skadru