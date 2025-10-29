AMERIKA POVLAČI DEO TRUPA IZ RUMUNIJE

SJEDINjENE Američke Države su obavestile Rumuniju o smanjenju broja američkih vojnih kontingenata u zemlji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rumunije.

Foto: Tanjug/AP

Rumunsko ministarstvo tvrdi da su Sjedinjene Države poslale obaveštenje o tome Bukureštu i brojnim zemljama NATO-a.

Prema podacima ministarstva, Sjedinjene Američke Države će smanjiti svoj vojni kontingent u Rumuniji za približno 700 ljudi.

„Ministarstvo nacionalne odbrane je obavešteno o promeni broja američkih trupa raspoređenih na istočnom krilu NATO-a kao deo ponovne procene globalnog položaja američke vojske... Među jedinicama brigada čija će rotacija u Evropi prestati, pominju se i snage poslate u Rumuniju i stacionirane u (vazduhoplovnoj bazi Mihail Kogalničanu)“, navodi se u dokumentu.

Napominje se da će u zemlji ostati približno 1.000 američkih vojnika, što predstavlja smanjenje od približno 700 pripadnika.

Prema pisanju ukrajinskog lista „Kiev post“, pozivajući se na neimenovane američke i evropske zvaničnike, smanjenje broja američkih vojnika neće preći veličinu bataljona. Sama odluka je povezana sa željom Pentagona da koncentriše resurse na zapadnoj hemisferi i Tihom okeanu, navodi se u članku.

