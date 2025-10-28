SVE JE ZAVRŠENO, RAKETA "OREŠNIK" STIŽE U OVU ZEMLJU: "Nikome ne pretimo, ovo je odgovor na eskalaciju u regionu"

RUSKI raketni sistem "Orešnik" biće stavljen u borbenu gotovost u Belorusiji u decembru ove godine, saopštila je portparolka predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, Natalija Ejsmont.

Foto: Profimedia

- Završava se stvaranje uslova za razmeštanje "Orešnika" u Republici Belorusiji. U decembru ove godine on će biti stavljen u borbenu gotovost, tako da su svi razgovori o tome da li će "Orešnik" biti postavljen ili ne - završeni - rekla je Ejsmont, javio je Telegram kanal Pul prvog, prenosi Interfaks.

Lukašenko je danas izjavio da planovi o razmeštanju ruskog raketnog sistema "Orešnik" u Belorusiji ne predstavljaju čin agresije, već težnju da se osigura bezbednost države kao odgovor na eskalaciju situacije u regionu.

- Nekoliko evropskih zemalja već je najavilo nameru da razmeste na svojoj teritoriji raketne sisteme srednjeg dometa. Pa kako onda mogu nas da optužuju? To je jedno od najopasnijih oružja. U slučaju greške ili provokacije neće biti vremena za objašnjenja. Dakle, razmeštanje ovog oružja ('Orešnika') u Belorusiji nije ništa drugo do odgovor na eskalaciju situacije u regionu i savremene pretnje - rekao je Lukašenko na Trećoj međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti.

FOTO: Tanjug/AP

Lukašenko je kazao da Belorusija nikome ne preti, već samo osigurava sopstvenu bezbednost.

- Štaviše, uvek smo otvoreni za konstruktivan dijalog i uzajamne korake ka smanjenju napetosti. Ako su naši partneri na Zapadu spremni na to, ni mi ni Rusija nećemo ostati dužni. Ali zasad se stiče utisak da Evropi mir nije potreban - izjavio je predsednik Belorusije.

(Tanjug)