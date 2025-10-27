KAKO SE URUŠIO UKRAJINSKI FRONT? Stiglo upozorenje: Rusi će na proleće krenuti u novu ofanzivu
POSLE dva i po meseca žestokih borbi, crvena oznaka na vojnoj karti u Donjeckoj oblasti, poznata kao „zečije uši“, konačno je nestala.
Sa oslobađanjem još dva sela - Suhecke i Kučeriv Jar, koje je ukrajinska vojska objavila tokom vikenda, operacija čišćenja velikog ruskog proboja kod grada Dobropolje praktično je okončana.
U poređenju sa dramatičnom situacijom iz sredine avgusta, kada su stotine ruskih vojnika probile poroznu ukrajinsku odbranu i napredovale više od 15 kilometara iza linije fronta, Kijev sada može da odahne - položaji su stabilizovani, a neposredna opasnost otklonjena.
Krvava „vatrogasna“ operacija
Ipak, uprkos nastojanjima predsednika Volodimira Zelenskog i vojnog vrha da operaciju predstave kao uspešnu kontraofanzivu, ona je u suštini bila skupa i rizična hitna intervencija - ono što ukrajinski vojnici sami nazivaju „gašenjem požara“, piše Kijev independent u svojoj analizi.
Iako Rusi ovoga puta nisu uspeli da se učvrste i nastave napredovanje, okolnosti koje su im omogućile takav proboj - uprkos potpunoj dominaciji dronova na bojištu - izazivaju duboku zabrinutost za održivost ukrajinske odbrane u narednom periodu.
Kako je nastala „rupa“ u frontu
Dobropoljski proboj treba posmatrati u širem kontekstu ruske prolećno-letnje ofanzive 2025. godine.
Nakon što je Moskva proterala ukrajinske snage sa teritorije Kurske oblasti, njen strateški cilj ponovo je postao zauzimanje cele Donjecke oblasti.
Na putu su stajala dva velika ukrajinska grada - Pokrovsk na zapadu i Konstantinovka na istoku, kao deo tzv. „Kramatorske aglomeracije“, četiri grada koja čine kičmu ukrajinske odbrane regiona.
Pošto nije uspela u frontalnim napadima, ruska komanda je koncentrisala snage između ta dva grada, pokušavajući da ih zaobiđe i iznutra ugrozi njihovu logistiku.
Ruski dronovi i infiltracija
Ruske snage su u Dobropolju primenile naprednu taktiku infiltracije - male grupe pešadije od po dvoje ili troje vojnika kretale su se kroz šume i jaruge, koristeći gustu letnju vegetaciju da izbegnu ukrajinske izviđačke dronove.
Za razliku od klasičnih napada, cilj nije bio samo probijanje fronta, već prodor duboko u pozadinu ukrajinskih jedinica.
Kako navode ukrajinski oficiri, Rusi su vešto koristili dronove - i za snabdevanje naprednih grupa i za taktičko izviđanje u realnom vremenu.
Sve je to bilo podržano masovnom vatrenom moći, dugometnim dronovima, FPV letelicama upravljanim optičkim kablovima i serijom razornih avio-bombi koje su nedeljama pogađale ukrajinske položaje.
Istovremeno, dve ukrajinske brigade koje su držale liniju, iako iskusne, bile su iscrpljene i slabo koordinisane, što je dovelo do brzog urušavanja odbrane.
Zabluda u Kijevu i „uši zeca“
Kada su prve ruske grupe prodrle duboko u pozadinu, komandiri na terenu često nisu prijavljivali stvarno stanje, pa čak ni susednim jedinicama.
Time je nastala konfuzija, a ukrajinsko rukovodstvo je kasnilo sa reakcijom.
Projekat DeepState, koji prati situaciju na frontu, prvi je ukazao na razmere katastrofe.
Na njihovoj karti pojavile su se dve crvene izbočine u obliku „zečijih ušiju“, koje su stizale do magistrale između Dobropolja i Kramatorska.
Ipak, ukrajinski zvaničnici su na televiziji tvrdili da je reč o „izolovanim sabotažnim grupama“.
U stvarnosti, front se urušavao. Da je Rusija uspela da se učvrsti u osvojenoj zoni, mogla bi ugroziti ne samo Pokrovsk i Konstantinovku, već i sam Kramatorsk sa zapadne strane.
Hitan odgovor Kijeva
Kada je shvaćena težina situacije, ukrajinska komanda je bacila elitne jedinice na to područje - od 93. mehanizovane brigade do padobranskih i specijalnih snaga, pod komandom legendarnog komandira Denjisa Prokopenka (Azov).
Tenkovi 93. brigade oslobodili su selo Zoloti Kolodijaz, a padobranci su napredovali duž bokova proboja.
Do 16. avgusta ukrajinski Generalštab je prijavio 910 poginulih ruskih vojnika, a nekoliko desetina je zarobljeno.
Do jeseni su poslednje grupe Rusa u Kučerivom Jaru ostale bez snabdevanja i predale se.
Upozorenje za 2026. godinu
Iako je Dobropolje sada stabilizovano, uronjena slabost ukrajinske vojske ostaje očigledna - nedostatak ljudi, vozila i rezervi čini front krhkim.
Od avgusta, Rusi su ponovo napredovali u više pravaca - kod Kupjanska, Limana, Dnjepropetrovske oblasti i u samom Pokrovsku, gde su poslednjih dana ušli u grad.
Jedina uteha za Ukrajinu je dolazak zime, jer će hladnoća i gole grane otežati ponavljanje ovakvih infiltracija.
Ali već na proleće 2026. godine, Rusija će najverovatnije pokušati da ponovi uspeh kod Dobropolja - samo sa više iskustva i novim taktičkim trikovima.
Za ukrajinsku vojsku, zadatak je jasan: sprečiti da sledeći proboj postane potpuni kolaps, zaključuje Kijev independent.
RUSI DONELI ODLUKU: Naftna kompanija prodaje svoju imovinu u inostranstvu zbog sankcija SAD-a
RUSKA naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da, zbog uvođenja restriktivnih mera nekih država protiv te firme i njenih podružnica, namerava da proda svoju imovinu u inostranstvu.
27. 10. 2025. u 21:49
KAKO SE URUŠIO UKRAJINSKI FRONT? Stiglo upozorenje: Rusi će na proleće krenuti u novu ofanzivu
POSLE dva i po meseca žestokih borbi, crvena oznaka na vojnoj karti u Donjeckoj oblasti, poznata kao „zečije uši“, konačno je nestala.
27. 10. 2025. u 21:17
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)