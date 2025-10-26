IZRAEL VODI SVOJU POLITIKU: Netanjahu šalje jasnu poruku Vašingtonu

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je Izrael suverena država koja samostalno donosi odluke o pitanjima nacionalne bezbednosti, negirajući izveštaje nekih izraelskih medija da ključne odluke o budućnosti Pojasa Gaze određuje Vašington.

Foto: Tanjug

U obraćanju na početku nedeljnog sastanka vlade, Netanjahu je osudio kao “apsurdne tvrdnje o odnosu između Izraela i SAD”, prenosi Tajms of Izrael.

- Kada sam bio u Vašingtonu, govorili su da ja kontrolišem američku vladu, da diktiram njenu bezbednosnu politiku. Sada tvrde suprotno i kako američka administracija kontroliše mene i diktira izraelsku politiku bezbednosti - kazao je on, dodajući da nijedna od te dve tvrdnje nije tačna.

Netanjahu je istakao da je Izrael suverena država, kao i SAD, dodajući da je odnos dve zemlje partnerstvo. Prethodno je portal "Ynet" preneo da je napad u centralnoj Gazi, čija meta je juče bio operativac palestinskog Islamskog džihada koji je planirao neposredni napad na izraelsku vojsku, izveden tek posle odobrenja dobijenog od američkih zvaničnika.

Veliki deo kritika u vezi slobode Izraela da deluje u Gazi, usledio je nakon smrtonosnog napada Hamasa na izraelske vojnike u Rafi prošle nedelje, posle čega je Izrael izveo udare na taj pokret, ali je primirje brzo ponovo uspostavljeno jer su SAD, navodno, izvršile pritisak na Jerusalim da obuzda svoju reakciju.

(Tanjug)

