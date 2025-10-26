Svet

IZRAEL VODI SVOJU POLITIKU: Netanjahu šalje jasnu poruku Vašingtonu

В.Н.

26. 10. 2025. u 14:35

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je Izrael suverena država koja samostalno donosi odluke o pitanjima nacionalne bezbednosti, negirajući izveštaje nekih izraelskih medija da ključne odluke o budućnosti Pojasa Gaze određuje Vašington.

ИЗРАЕЛ ВОДИ СВОЈУ ПОЛИТИКУ: Нетанјаху шаље јасну поруку Вашингтону

Foto: Tanjug

U obraćanju na početku nedeljnog sastanka vlade, Netanjahu je osudio kao “apsurdne tvrdnje o odnosu između Izraela i SAD”, prenosi Tajms of Izrael.

- Kada sam bio u Vašingtonu, govorili su da ja kontrolišem američku vladu, da diktiram njenu bezbednosnu politiku. Sada tvrde suprotno i kako američka administracija kontroliše mene i diktira izraelsku politiku bezbednosti - kazao je on, dodajući da nijedna od te dve tvrdnje nije tačna.

Netanjahu je istakao da je Izrael suverena država, kao i SAD, dodajući da je odnos dve zemlje partnerstvo. Prethodno je portal "Ynet" preneo da je napad u centralnoj Gazi, čija meta je juče bio operativac palestinskog Islamskog džihada koji je planirao neposredni napad na izraelsku vojsku, izveden tek posle odobrenja dobijenog od američkih zvaničnika.

Veliki deo kritika u vezi slobode Izraela da deluje u Gazi, usledio je nakon smrtonosnog napada Hamasa na izraelske vojnike u Rafi prošle nedelje, posle čega je Izrael izveo udare na taj pokret, ali je primirje brzo ponovo uspostavljeno jer su SAD, navodno, izvršile pritisak na Jerusalim da obuzda svoju reakciju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

TRAMP ĐUSKAO U MALEZIJI: Leteo 23 sata, pa odmah zanjihao bokovima na aerodromu - snimak je svetski HIT (VIDEO)
Svet

0 0

TRAMP ĐUSKAO U MALEZIJI: Leteo 23 sata, pa odmah zanjihao bokovima na aerodromu - snimak je svetski HIT (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zaplesao je sa plesačima domorodačkih naroda po dolasku u Kuala Lumpur, glavni grad Malezije, čime je započeo prvu etapu svoje azijske turneje. Uprkos 23-satnom letu iz Vašingtona, 79-godišnji Tramp delovao je sveže dok je u nedelju ujutru po lokalnom vremenu njihao bokovima i stiskao šake u ritmu bubnjeva pokraj crvenog tepiha na aerodromskoj pisti.

26. 10. 2025. u 12:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!

TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!