POGAĐA VISOKO ZAŠTIĆEN CILJ NA BILO KOJOJ UDALJENOSTI: Putin o novoj testirano raketi „burevestnik" - Jedinstvena u svetu
RUSIJA je ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga, rekao je ruski lider Vladimir Putin. Kako je istakao, završena su testiranja rakete „burevestnik".
- Ove nedelje Oružane snage Rusije izvele su vežbe strateških ofanzivnih snaga, tokom kojih su izvedena borbena lansiranja svih komponenti strateških nuklearnih snaga Ruske Federacije, kao i testiranje perspektivnih modela naoružanja - rekao je on tokom sastanka sa komandantima grupacija uključenih u Specijalnu vojnu operaciju.
Kako je istakao, završena si testiranja rakete "burevestnik".
Krstareće rakete „burevestnik“ na nuklearni i energetski pogon – jedinstvene su u svetu. Ruski lider je naložio da se utvrde mogući načini upotrebe ove rakete.
- Još uvek ima mnogo posla oko toga da ovo oružje počne da se koristi, to je jasno. Svi propisi moraju biti sprovedeni - rekao je Putin.
Raketa Burevestnik je pokazala domet od 14.000 kilometara tokom testiranja 21. oktobra, i to nije granica, pojasnio je načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov.
- Tehničke karakteristike Burevestnika omogućavaju njegovu upotrebu sa zagarantovanom preciznošću protiv visoko zaštićenih ciljeva, na bilo kojoj udaljenosti - istakao je general.
Prema njegovim rečima, Burevestnik je pokazao svoju sposobnost da izbegne sisteme protivraketne odbrane.
Ruske nuklearne snage odvraćanja nalaze se na najvišem nivou - prevazilaze nivo drugih nuklearnih država, objasnio je ruski lider.
Putin je 2018. godine najavio da Rusija pravi krstareću raketu neograničenog dometa 9M730 Burevestnik (NATO oznaka: SSC-X-9 Skyfall). Istakao je da njen trup sadrži kompaktni nuklearni pogonski sistem.
(Sputnjik)
