POGAĐA VISOKO ZAŠTIĆEN CILJ NA BILO KOJOJ UDALJENOSTI: Putin o novoj testirano raketi „burevestnik" - Jedinstvena u svetu

Марија Стевановић
Marija Stevanović

26. 10. 2025. u 15:06

RUSIJA je ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga, rekao je ruski lider Vladimir Putin. Kako je istakao, završena su testiranja rakete „burevestnik".

Foto: Russian Presidential Press Office via AP

- Ove nedelje Oružane snage Rusije izvele su vežbe strateških ofanzivnih snaga, tokom kojih su izvedena borbena lansiranja svih komponenti strateških nuklearnih snaga Ruske Federacije, kao i testiranje perspektivnih modela naoružanja - rekao je on tokom sastanka sa komandantima grupacija uključenih u Specijalnu vojnu operaciju.

Kako je istakao, završena si testiranja rakete "burevestnik".

Foto: Russian Presidential Press Office via AP

Krstareće rakete „burevestnik“ na nuklearni i energetski pogon – jedinstvene su u svetu. Ruski lider je naložio da se utvrde mogući načini upotrebe ove rakete.

- Još uvek ima mnogo posla oko toga da ovo oružje počne da se koristi, to je jasno. Svi propisi moraju biti sprovedeni - rekao je Putin.

Raketa Burevestnik je pokazala domet od 14.000 kilometara tokom testiranja 21. oktobra, i to nije granica, pojasnio je načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov.

Foto: Printscreen/Jutjub/@B2BEA

- Tehničke karakteristike Burevestnika omogućavaju njegovu upotrebu sa zagarantovanom preciznošću protiv visoko zaštićenih ciljeva, na bilo kojoj udaljenosti - istakao je general.

Prema njegovim rečima, Burevestnik je pokazao svoju sposobnost da izbegne sisteme protivraketne odbrane.

Ruske nuklearne snage odvraćanja nalaze se na najvišem nivou - prevazilaze nivo drugih nuklearnih država, objasnio je ruski lider.

Putin je 2018. godine najavio da Rusija pravi krstareću raketu neograničenog dometa 9M730 Burevestnik (NATO oznaka: SSC-X-9 Skyfall). Istakao je da njen trup sadrži kompaktni nuklearni pogonski sistem.

