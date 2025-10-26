PUCNJAVA NA UNIVERZITETU: Ima mrtvih i ranjenih - horor u Pensilvaniji (FOTO/VIDEO)

U NOĆI između subote i nedelje došlo je do pucnjave na Univerzitetu Linkoln u SAD i najmanje jedna osoba je ubijena, a šestoro ih je ranjeno.

Više osoba je ranjeno u subotu uveče kada je napadač otvorio vatru na Univerzitetu Linkoln u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, saopštili su zvaničnici. Prema informacijama CBS Philadelphia, jedna osoba je ubijena.

Kancelarija okružnog tužioca u Česteru potvrdila je za "Fox News" da ima "više žrtava", ali nije precizirala broj ranjenih niti da li ima poginulih. Prema izveštajima policije iz "Oxford Borough", najmanje sedam osoba je ranjeno i prebačeno u lokalnu bolnicu, prenosi 6ABC.

- Pripadnici organa reda su na mestu događaja i aktivno istražuju slučaj. Molimo građane da izbegavaju to područje - navodi se u saopštenju tužilaštva. Nema uhapšenih osumnjičenih, saopštila je policija, prema informacijama "FOX" 29.

Guverner Pensilvanije, Džoš Šapiro, izjavio je na društvenim mrežama da je upoznat sa incidentom.

- Obavešten sam o pucnjavi na Univerzitetu Linkoln večeras. Moja administracija pruža punu podršku predsedniku univerziteta Alenu i lokalnim organima reda - rekao je on.

Univerzitet Linkoln je istorijski crnački univerzitet (HBCU), koji se nalazi oko 72 kilometra jugozapadno od Filadelfijei oko 40 kilometara zapadno od Vilmingtona u Delaveru.

Pucnjava se dogodila tokom vikenda povodom Dana univerziteta, kada se održavaju brojni događaji, uključujući i glavnu fudbalsku utakmicu koja je počela u subotu u 13 časova.

Predstavnici grada Čestera, okruga Čester, kao ni univerzitetske uprave, nisu se odmah oglasili povodom incidenta.

