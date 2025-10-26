Svet

„BUREVESTNIK" SA NUKLEARNOM GLAVOM JE SPREMAN: Rusija testirala novo oružje - Oglasio se Putin

Марија Стевановић
Marija Stevanović

26. 10. 2025. u 07:25

RUSIJA je ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga, rekao je ruski lider Vladimir Putin.

„БУРЕВЕСТНИК СА НУКЛЕАРНОМ ГЛАВОМ ЈЕ СПРЕМАН: Русија тестирала ново оружје - Огласио се Путин

Novosti

„Ove nedelje Oružane snage Rusije izvele su vežbe strateških ofanzivnih snaga, tokom kojih su izvedena borbena lansiranja svih komponenti strateških nuklearnih snaga Ruske Federacije, kao i testiranje perspektivnih modela naoružanja“, rekao je on tokom sastanka sa komandantima grupacija uključenih u Specijalnu vojnu operaciju, prenosi Sputnjik. 

Kako je istakao, završena si testiranja rakete "burevestnik".

Krstareće rakete „burevestnik“ sa nuklearnom, energetskom glavom – jedinstvene su u svetu.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin posetio je jedan od komandnih centara združenih snaga ruske vojske, saopštio je portparol šefa države Dmitrij Peskov.

- Predsednik je obavio sastanak kojem su prisustvovali načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov i komandanti grupa koje su uključene u Specijalnu vojnu operaciju. Svi su detaljno izvestili vrhovnog komandanta o situaciji na liniji razgraničenja - rekao je predstavnik Kremlja.

Prema njegovim rečima, „između ostalih, izveštaj je bio posvećen kupjanskom i krasnoarmejskom pravcu“.

- Istaknuto je da se na kupjanskom pravcu u okruženju nalazi do 5 hiljada vojnika Oružanih snaga Ukrajine, a na krasnoarmejskom pravcu — 5,5 hiljada ukrajinskih vojnika - rekao je Peskov.

- Vojnici su vrhovnom komandantu dostavili potpune informacije o stanju na frontu - saopštio je portparol Kremlja.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP KATARSKOM EMIRU: Imate bezbedan Bliski istok i tako će ostati još dugo vremena

TRAMP KATARSKOM EMIRU: Imate bezbedan Bliski istok i tako će ostati još dugo vremena