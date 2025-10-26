„BUREVESTNIK" SA NUKLEARNOM GLAVOM JE SPREMAN: Rusija testirala novo oružje - Oglasio se Putin

RUSIJA je ove nedelje testirala napredno oružje tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga, rekao je ruski lider Vladimir Putin.

„Ove nedelje Oružane snage Rusije izvele su vežbe strateških ofanzivnih snaga, tokom kojih su izvedena borbena lansiranja svih komponenti strateških nuklearnih snaga Ruske Federacije, kao i testiranje perspektivnih modela naoružanja“, rekao je on tokom sastanka sa komandantima grupacija uključenih u Specijalnu vojnu operaciju, prenosi Sputnjik.

Kako je istakao, završena si testiranja rakete "burevestnik".

Krstareće rakete „burevestnik“ sa nuklearnom, energetskom glavom – jedinstvene su u svetu.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin posetio je jedan od komandnih centara združenih snaga ruske vojske, saopštio je portparol šefa države Dmitrij Peskov.

- Predsednik je obavio sastanak kojem su prisustvovali načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov i komandanti grupa koje su uključene u Specijalnu vojnu operaciju. Svi su detaljno izvestili vrhovnog komandanta o situaciji na liniji razgraničenja - rekao je predstavnik Kremlja.

Prema njegovim rečima, „između ostalih, izveštaj je bio posvećen kupjanskom i krasnoarmejskom pravcu“.

- Istaknuto je da se na kupjanskom pravcu u okruženju nalazi do 5 hiljada vojnika Oružanih snaga Ukrajine, a na krasnoarmejskom pravcu — 5,5 hiljada ukrajinskih vojnika - rekao je Peskov.

- Vojnici su vrhovnom komandantu dostavili potpune informacije o stanju na frontu - saopštio je portparol Kremlja.

