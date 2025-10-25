"ČEKAM NJEGOV POZIV" Tramp otvoren za sastanak sa Kim DŽong Unom - "Ako me kontaktira..."

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da je spreman da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom svoje posete Aziji, ako ga Kim kontaktira u vezi sastanka.

„Otvoren sam za to“, rekao je Tramp novinarima u avionu na putu za Maleziju. Američki predsednik je napomenuo da Pjongjang ima mnogo nuklearnog oružja, ali ima problema sa telefonskom komunikacijom, prenosi "Blumberg".

Tramp je takođe rekao da je spreman da prizna Severnu Koreju kao nuklearnu silu.

- Kada kažete da bi trebalo da budu priznati kao nuklearna sila, pa, oni imaju mnogo nuklearnog oružja. To ću reći - rekao je predsednik SAD novinarima.

Američki zvaničnici su ranije rekli da Tramp nema planove da se sastane sa Kim Džong Unom tokom svoje azijske turneje, koja uključuje posete Maleziji, Japanu i Južnoj Koreji. Na rasporedu američkog predsednika Donalda Trampa tokom turneje po Aziji nije susret sa severnokorejskim vođom Kim Džong-unom, rekao je danas američki zvaničnik.

. Predsednik je, naravno, izrazio želju za susretom s Kimom u bliskoj budućnosti. Ali to nije na programu ovog putovanja - rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti, prenosi Foks njuz.

Tramp je tokom prvog mandata održao tri istorijska samita sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom koji su stabilizovali Korejsko poluostrvo, naveo je zvaničnik u saopštenju za američku televiziju. Poslednji put Tramp i Kim su se sastali 30. juna 2019. godine u Demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje. Tramp bi trebalo da stigne u sredu u Južnu Koreju na samit APEC-a, organizacije za ekonomsku saradnju Azija-Pacifik.

Američki predsednik je javno i privatno izrazio želju da razgovara sa Kimom. Prema izvorima CNN-a, ideju o novom susretu dodatno je podstakao nedavni sastanak Trampa sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom, koji ga je pozvao na skup Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Seulu. Kim je prošlog meseca takođe izrazio otvorenost za dijalog, poručivši da bi bio otvoren za razgovor sa SAD "ako odustanu od opsesije denuklearizacijom".

- Ako SAD odustanu od svoje prazne opsesije denuklearizacijom i žele da teže mirnoj koegzistenciji sa Severnom Korejom na osnovu priznavanja realnosti, nema razloga da ne sednemo sa SAD - rekao je ranije Kim.

(Tanjug)

