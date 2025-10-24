MILENA (56) OTIŠLA NA LIPOSUKCIJU U TURSKU, PA UMRLA ZBOG GREŠKE LEKARA: Obdukcija hitno urađena u Rimu, ovo su zaključci

MILENA (56) preminula je u agoniji nakon liposukcije u Turskoj. Prema navodima, do smrti je došlo usled greške lekara, zbog čega je nesrećna žena dobila sepsu, nakon čega je i preminula.

Foto: Profimedia

U Rimu je obavljena obdukcija tela Milene Manćini (56), preduzetnice iz mesta Izola Liri, koja je preminula u Turskoj nakon estetske operacije liposukcije. Prvi nalazi ukazuju da je do tragedije došlo zbog nepravilno izvedenog zahvata, kada je hirurška kanila bila ubodena preduboko, probivši creva pacijentkinje i izazvavši tešku infekciju koja je prerasla u sepsu.

Kasno prebačena u bolnicu

Kako pišu italijanski mediji, Milena je liposukciju obavila u privatnoj klinici u Istanbulu, gde su lekari tek nakon nekoliko sati shvatili da je došlo do ozbiljnih komplikacija. Iako je naređeno hitno prebacivanje u državnu univerzitetsku bolnicu, bilo je prekasno – infekcija se već proširila i zahvatila vitalne organe.

Sepsa, poznata i kao „tihi ubica“, predstavlja nekontrolisanu upalnu reakciju organizma na infekciju, koja dovodi do otkazivanja pluća, jetre i bubrega ukoliko se ne reaguje na vreme. U Mileninom slučaju, operacija kojom bi se sprečilo dalje širenje infekcije nije izvedena na vreme.

„Želimo istinu o njenoj smrti“

Porodica preminule Italijanke potvrdila je da je Milena „pretrpela postoperativnu komplikaciju“, ali zahteva punu istragu o odgovornosti klinike u Istanbulu.

„Turske vlasti su od početka bile kooperativne i čak su predložile da se obdukcija obavi u Italiji, a ne u Istanbulu,“ navodi porodica.

Istraga je sada u rukama italijanskog pravosuđa, a iako trenutno nema osumnjičenih, veruje se da bi lekari iz turske klinike mogli biti predmet krivičnog postupka zbog nesavesnog lečenja.

Sahrana u rodnom gradu

Telo Milene Manćini biće dopremljeno u Italiju u petak popodne i izloženo u crkvi Svetog Josipa u Izola Liriju. Sahrana je zakazana za subotu, 25. oktobar, u 10 sati u crkvi San Domeniko. Grad se sprema da isprati poznatu i cenjenu sugrađanku, o čijoj smrti poslednjih dana pišu svi italijanski mediji.

