AMERIKA IZVRŠILA RAZORAN NAPAD BLIZU VENECUELE: Izvršen udar na brod za trgovinu drogom na Karibima, hitno se oglasio Pentagon (VIDEO)
SAD su izvršile napad na brod za trgovinu drogom na Karibima, izjavio je šef Pentagona Pit Hegset.
Prema našim obaveštajnim podacima, brod pripada grupi „Tren de Aragua“, terorističkoj organizaciji koja se bavila krijumčarenjem narkotika u Karipskom moru, rekao je on.
Šest osoba je likvidirano, dok američke snage nisu pretrpele gubitke, dodaje Hegset.
(Sputnjik)
