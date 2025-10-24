Svet

AMERIKA IZVRŠILA RAZORAN NAPAD BLIZU VENECUELE: Izvršen udar na brod za trgovinu drogom na Karibima, hitno se oglasio Pentagon (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

24. 10. 2025. u 16:55

SAD su izvršile napad na brod za trgovinu drogom na Karibima, izjavio je šef Pentagona Pit Hegset.

АМЕРИКА ИЗВРШИЛА РАЗОРАН НАПАД БЛИЗУ ВЕНЕЦУЕЛЕ: Извршен удар на брод за трговину дрогом на Карибима, хитно се огласио Пентагон (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Sputnjik

Prema našim obaveštajnim podacima, brod pripada grupi „Tren de Aragua“, terorističkoj organizaciji koja se bavila krijumčarenjem narkotika u Karipskom moru, rekao je on.

Šest osoba je likvidirano, dok američke snage nisu pretrpele gubitke, dodaje Hegset.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

REKETIRAJU RADNIKE DA FINANSIRAJU DŽAMIJE: Italijanski grad Monfalkone u provinciji Goricija postao mesto gde vlada i sprovodi teror islamsk
Svet

0 0

REKETIRAJU RADNIKE DA FINANSIRAJU DŽAMIJE: Italijanski grad Monfalkone u provinciji Goricija postao mesto gde vlada i sprovodi teror islamsk

ILI daj polovinu plate ili napolje! Ovako komanduje muslimanska mafija u Italiji, u gradu Monfalkone, u provinciji Goricija, u regionu Frijuli-Venecija Đuliji. To je opština sa najvećim brojem stranaca u Italiji, proporcionalno broju stanovnika. Ima ih 32 procenta, od kojih je 55 odsto pristiglo iz Bangladeša. Najveći broj ih je zaposlen u brodogradilištu „Finkantijeri“.

24. 10. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal