Svet

"USTUPI DONBAS RUSIJI, PRIHVATI PUTINOVE ZAHTEVE" Mediji otkrivaju šta je Zelenskom rečeno u Beloj kući

Новости онлине

24. 10. 2025. u 16:28

SPECIJALNI izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof, koji je prisustvovao nedavnom susretu američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog, pokušavao je da ubedi Zelenskog da prihvati teritorijalne ustupke, prenosi agencija Blumberg, pozivajući se na izvore upućene u detalje sastanka.

УСТУПИ ДОНБАС РУСИЈИ, ПРИХВАТИ ПУТИНОВЕ ЗАХТЕВЕ Медији откривају шта је Зеленском речено у Белој кући

Foto: Profimedia

Tramp se sa Zelenskim sreo 17. oktobra u Vašingtonu.

- Tokom susreta Trampa i Zelenskog prošle nedelje, Vitkof je ponovo podsticao Zelenskog da pristane na zahteve ruskog predsednika Vladimira Putina i ustupi Donbas Rusiji - navodi se u tekstu.

Podsetimo, referendumi o priključenju Donjecke i Luganske Narodne Republike (DNR i LNR), kao i Hersonske i Zaporoške oblasti Rusiji, održani su od 23. do 27. septembra 2022. godine.

Foto: Profimedia

Prema zvaničnim rezultatima nakon obrade 100% glasačkih listića, za ulazak u sastav Rusije glasalo je:

  • u DNR – 99,23% glasača,
  • u LNR – 98,42%,
  • u Hersonskoj oblasti – 87,05%,
  • u Zaporoškoj oblasti – 93,11%.

Predsednik Rusije Vladimir Putin 30. septembra 2022. godine održao je govor u Kremlju nakon ovih referenduma i potpisao sporazume o prijemu novih regiona u sastav Ruske Federacije.

(RIA Novosti)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!

JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!