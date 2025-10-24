"USTUPI DONBAS RUSIJI, PRIHVATI PUTINOVE ZAHTEVE" Mediji otkrivaju šta je Zelenskom rečeno u Beloj kući
SPECIJALNI izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof, koji je prisustvovao nedavnom susretu američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog, pokušavao je da ubedi Zelenskog da prihvati teritorijalne ustupke, prenosi agencija Blumberg, pozivajući se na izvore upućene u detalje sastanka.
Tramp se sa Zelenskim sreo 17. oktobra u Vašingtonu.
- Tokom susreta Trampa i Zelenskog prošle nedelje, Vitkof je ponovo podsticao Zelenskog da pristane na zahteve ruskog predsednika Vladimira Putina i ustupi Donbas Rusiji - navodi se u tekstu.
Podsetimo, referendumi o priključenju Donjecke i Luganske Narodne Republike (DNR i LNR), kao i Hersonske i Zaporoške oblasti Rusiji, održani su od 23. do 27. septembra 2022. godine.
Prema zvaničnim rezultatima nakon obrade 100% glasačkih listića, za ulazak u sastav Rusije glasalo je:
- u DNR – 99,23% glasača,
- u LNR – 98,42%,
- u Hersonskoj oblasti – 87,05%,
- u Zaporoškoj oblasti – 93,11%.
Predsednik Rusije Vladimir Putin 30. septembra 2022. godine održao je govor u Kremlju nakon ovih referenduma i potpisao sporazume o prijemu novih regiona u sastav Ruske Federacije.
(RIA Novosti)
