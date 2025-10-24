ITALIJANSKI SVEŠTENICI SEKSUALNO ZLOSTAVLJALI: Monahinje i žrtve i dželati

GRUPA žrtava seksualnog zlostavljanja u Italiji "Rete l'Abuso" tvrdi da je gotovo 4.500 ljudi bilo žrtve zlostavljanja katoličkih sveštenika od 2020. godine.

Foto: Unsplash/Ilustracija

Većina žrtava, mlađa je od 18 godina, kako je u izveštaju navedeno, 4.451 je maloletnik. Većina žrtava su muškarci - 4.108 njih, a pet monahinja, 156 ranjivih odraslih i 11 osoba sa invaliditetom takođe su bili među žrtvama.

Sveštenici su, prema izveštaju, zlostavljali 1.106 osoba, a ostala zlostavljanja su počinile monahinje, svetovni volonteri, veroučitelji i članovi izviđačkih grupa, kako ističe "Rete l'Abuso".Od 1.106 osumnjičenih sveštenika, samo 76 je podvrgnuto crkvenim suđenjima. Neki su premešteni u druge parohije, dok je 18 sveštenika raščinjeno ili su podneli ostavku. Pet sveštenika je izvršilo samoubistvo tokom istraga.