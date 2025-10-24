ITALIJANSKI SVEŠTENICI SEKSUALNO ZLOSTAVLJALI: Monahinje i žrtve i dželati
GRUPA žrtava seksualnog zlostavljanja u Italiji "Rete l'Abuso" tvrdi da je gotovo 4.500 ljudi bilo žrtve zlostavljanja katoličkih sveštenika od 2020. godine.
Većina žrtava, mlađa je od 18 godina, kako je u izveštaju navedeno, 4.451 je maloletnik. Većina žrtava su muškarci - 4.108 njih, a pet monahinja, 156 ranjivih odraslih i 11 osoba sa invaliditetom takođe su bili među žrtvama.
Sveštenici su, prema izveštaju, zlostavljali 1.106 osoba, a ostala zlostavljanja su počinile monahinje, svetovni volonteri, veroučitelji i članovi izviđačkih grupa, kako ističe "Rete l'Abuso".Od 1.106 osumnjičenih sveštenika, samo 76 je podvrgnuto crkvenim suđenjima. Neki su premešteni u druge parohije, dok je 18 sveštenika raščinjeno ili su podneli ostavku. Pet sveštenika je izvršilo samoubistvo tokom istraga.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)