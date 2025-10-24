"FEJK U STILU PRIČE O BUČI" Zaharova: Cilj inicijative Senata o ukrajinskoj deci da se osujeti dijalog Moskve i Vašingtona

INICIJATIVA američkog Senata koja se tiče dece iz Ukrajine ima za cilj da se osujeti dijalog Moskve i Vašingtona, ocenila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

- Kijevski režim i njegovi zapadni sponzori neprekidno plasiraju antirusku klevetničku kampanju o pitanju dece. Pojavljuju se različiti formati koji nemaju nikakve veze sa realnošću – ‘kolaicije’, ‘platforme’, ‘grupe’. Njihov zadatak je da na međunarodnoj sceni učvrste sliku Rusije kao ‘zločinca’, ‘teroriste’, ‘otmičara dece’. Sada su se u to uključili i američki senatori - navela je Zaharova.

Prema njenim rečima, u medijima su se pojavile informacije o tome da se u Senatu razmatraju nacrti niza antiruskih dokumenata među kojima je i nacrt zakona kojim bi Rusija bila proglašena za „državu sponzora terorizma“ zbog navodne otmice ukrajinske dece.

- Smatramo da je ta zakonodavna inicijativa pokušaj da se osujeti uspostavljeni dijalog između SAD i Rusije, između ostalog i po pitanju dece koja su iz različitih razloga izgubila kontakt sa porodicama tokom sukoba u Ukrajini - navela je Zaharova.

Portparol ruskog Ministarstva je podsetila da je ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova pokrenula transparentan proces spajanja porodica.

Do danas, navela je Zaharova, 122 dece iz 98 porodica ponovo se spojilo sa roditeljima ili rođacima koji žive u Ukrajini ili trećim zemljama.

Iz Ukrajine u Rusiju je vraćeno 29 dece iz 21 porodice.

Proces spajanja porodica prati Crveni krst, a posrednici u procesu su Katar i Vatikan.

Nedavno se procesu priključila i supruga američkog predsednika Melanija Tramp koja je potvrdila da Rusija iskazuje spremnost da pruži objektivne i detaljne informacije o deci.

- Zahvaljujući saradnji ruske i američke strane 11. oktobra sedmoro maloletne dece spojilo se sa porodicama u Ukrajini, a jedna devojčica vraćena je u Rusiju. Smatramo da će uspostavljeni dijalog sa američkom stranom omogućiti ne samo spajanje porodica nego i da do svetske javnosti stignu informacije o stvarnom stanju stvari. Besmislice o ‘otmici 20.000 maloletne ukrajinske dece’, različite tzv. koalicije za povratak dece, nacrti dokumenata i rezolucije upereni protiv Rusije nemaju nikakve veze sa istinom i brigom o interesima dece - navela je Zaharova.

To su lažne vesti u stilu Buče – potresne priče, efektni naslovi u zapadnim medijima, ali niko nikada neće videti ni spisak „poginulih“ u Buči ni „ukradene dece“, zaključila je Zaharova.

(Sputnjik)

