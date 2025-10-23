INCIDENTI U DABLINU: 17 osoba pred sudom, povređena tri policajaca
UKUPNO 17 osoba trebalo bi danas da se pojavi pred sudom zbog narušavanja javnog reda i mira nakon druge noći nasilja u hotelskom kompleksu Sitivest u zapadnom Dablinu.
Petoro tinejdžera mlađih od 18 godina uhapšeno je i kasnije pušteno u okviru Programa preusmeravanja mladih, dok su trojica policajaca hospitalizovana zbog povreda zadobijenih tokom intervencije, piše "Ajriš independent".
Prema navodima policije, jedan policajac je pogođen flašom u glavu, a drugi je zadobio povrede ruke i ramena.
Policijske jedinice sa štitovima i opremom za razbijanje demonstracija raspoređene su drugu noć zaredom, nakon što su ponovo bile izložene napadima flašama, ciglama i vatrometom.
Nemiri su usledili posle navodnog seksualnog napada na desetogodišnju devojčicu u blizini hotela, što je izazvalo okupljanja i nerede u okolini.
Tokom operacije su uhapšene ukupno 24 osobe, a zaplenjeno je 15 električnih trotineta i bicikala.
Dva odrasla muškarca su puštena bez optužbi, a slučaj je prosleđen direktoru javnog tužilaštva.
Na licu mesta bilo je angažovano oko 300 pripadnika Garde, uključujući 150 uniformisanih policajaca, 120 članova jedinice za javni red, kao i konjičku i pseću jedinicu, uz podršku vazdušne službe.
Ministar pravde Džim O’Kalahan pohvalio je policajce za "hrabar i profesionalan odgovor na nasilje" i poručio da će svi odgovorni biti procesuirani.
Predstavnici ukrajinske zajednice, čije porodice borave u hotelu Sitivest, izrazili su strah i zabrinutost zbog događaja, navodeći da su deci savetovali da ne napuštaju sobe.
Lokalni stanovnici ističu da nasilje potiče od pojedinaca izvan zajednice i da ono ne odražava stav većine meštana.
U okolini kompleksa zabeležena je materijalna šteta, razbijeni trotoari i oštećena infrastruktura.
Direktor obližnje škole "Sent Ejdan", Kevin Šortal, rekao je da su lokalne porodice uplašene, a da je situacija "veoma zabrinjavajuća".
Školska kapija je zaključana, a učenici su upućeni na sporedni ulaz radi bezbednosti.
"Stidim se svakoga ko tera dete da se plaši da ide u školu zbog boje kože ili porekla. To nije irski duh", poručio je Šortal.
