OSTALA GOMILA DOKAZA, A LOPOVIMA NI TRAGA: Pljačkaši Luvra za sobom ostavili čitav arsenal predmeta

Posle pljačke veka u najvećem muzeju na svetu, direktorka Luvra Lorans de Kar podnela je ostavku.

Foto: Goran Čvorović

Ali, predsednik države Emanuel Makron, koji je i insistirao na njenom postavljanju, to je glatko odbio. Šta više, saznalo se da je poslednjih dana nekoliko puta nazvao telefonom Karovu, pruživši joj podršku.

Makron želi da Lorans de Kar ostane na ovoj funkciji, da bi do kraja sprovela ogromni projekat renoviranja Luvra, što je jedna od većih Makronovih ambicija. Cilj, istaknut još početkom ove godine, jeste da se detaljno renovira zastarelo zdanje koje se prostire na 70 hiljada kvradrata, da bi se obezbedili bolji uslovi za izlaganje remek-dela, da bi se sačuvala od vlage i da bi bio omogućen lakši protok posetilaca. Prošle godine bilo je 8,7 miliona gostiju, a računa se da će ih dogodine biti više od devet miliona.

Planira se otvaranje još jednog ulaza, kao i izgradnja posebne sale ispod glavnog trga, samo za Mona Lizu do 2031. godine. Računa se da bi sve to moglo da košta oko 800 miliona evra. Plan je i da se poveća cena ulaznica za strance, što bi moglo da donese oko 20 miliona godišnje. Stranci predstavljaju 80 odsto posetilaca muzeja. Te promene, kojima po zamisli Emanuela Makrona treba i dalje da rukovodi Lorans de Kar, trebalo bi da poboljša i obezbeđenje koje je prethodnih dana bilo na velikom ispitu.

Audio zapis do koga su došli francuski novinari pokazuje da su radnici na obezbeđenju imali važnu ulogu u odbrani nacionalne baštine prilikom pljačke u nedelju. Iz razgovora direktorke odeljenja za prijem posetilaca i službe obezbeđenja zaključeno je da je jedan broj zaposlenih na ovim poslovima uspeo da osujeti lopove da odnesu još veći plen, a takođe su ih naterali u beg, usled kog su izgubili krunu carice Evgenije i zbog čega nisu imali dovoljno vremena da zapale kamionet-dizalicu, s kojim su krenuli u pljačku. Sada to vozilo predstavlja važan izvor DNK tragova, čija analiza bi mogla da pomogne da se uđe u trag lopovima. Za četvoricom kradljivaca još se traga.

KO JE ODGOVORAN? Opozicija sipa drvlje i kamenje na rukovodstvo Luvra i vlast u državi, ističući da su nebrigom dozvolili da zemlja ostane bez dela nacionalne bašte i doživi blamažu u svetu. Od vlasti se traži da pronađe i sankcioniše odgovorne zbog nedeljne pljačke. Oni koji brane administraciju, naglašavaju da stoprocentna bezbednost ne postoji. Ipak, vlast sama priznaje da bezbednost muzeja predstavlja izazov i toj temi sada posvećuju veliku pažnju.

Iza sebe, u begu, lopovi su ostavili mnogo predmeta: žuti prsluk, kacigu za motor, let-lampu, voki-toki, prekrivač i kanticu s benzinom. To takođe daje široku mogućnost da se pronađu eventualni otisci, što bi možda u ovoj situaciji bilo od krucijalnog značaja da otkriju članovi bande i dobije trka s vremenom, dok deo nacionalne baštine nije rastavljen u komade i tako nepovratno uništen.

Lorans de Kar imala je zadatak da juče detaljno pred članovima odbora Senata ispriča čitav tok događaja koji izaziva interesovanje čitave francuske javnosti, ali i sveta. Izračunato je da je pljačkašima bilo potrebno tačno 3 minuta i 58 sekundi da iz Luvra iznesu dragocenosti vredne 88 miliona evra. Otkriveno je i da su lopovi kamionet ukrali devet dana pre pljačke, u Dolini Oaze. Dve osobe su se tada javile na oglas i predstavile kao potencijalni kupci, da bi zatim pred očima vlasnika utekli s vozilom. Čovek kome je ukraden kamion zatim je preko društvenih mreža slao poruke s pozivom građanima da ga obaveste ukoliko ga primete na ulici. Kasnije ga je video na televizji, prilikom izveštaja o pljački koji su obišli planetu.