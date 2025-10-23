ZAHAROVA ODGOVORILA TRAMPU: Rusija otvorena za dijalog, sankcije kontraproduktivne
RUSKI MIP ostaje otvoren za dijalog sa Stejt departmentom, rekla je portparol Marija Zaharova nakon izjave lidera SAD Donalda Trampa da odustane od samita sa predsednikom Rusije.
Kada je reč o rešavanju ukrajinske krize Moskva polazi od toga da ciljevi SVO nemaju alternativu, istakla je ona i dodala da su nove sankcije kontraproduktivni korak.
- Konkretan komentar u vezi sa Trampovom izjavom o samitu daće Kremlj. Ministarstvo spoljnih poslova smatra da je cilj daljih kontakata sa SAD konkretizacija bilateralnog dijaloga i dijaloga o ukrajinskoj krizi. Rusija ne vidi da postoje značajne prepreke za usaglašavanje okvira za rešavanje ukrajinske krize o kojima su se dogovorili predsednici - rekla je ona.
Kako je istakla, ciljevi SVO koje je iznela Rusija ostaju nepromenjeni i to je polazna tačka za dijalog sa SAD i drugim zemljama po pitanju Ukrajine.
Podsetila je koji su to ciljevi - neutralni, neblokovski i nenuklearni status Ukrajine, denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine, zaštita prava ruskojezičnog stanovništva i UPC.
O sankcijama "Rosnjeftu" i "Lukoilu"
Zaharova je prokomentarisala i odluku SAD da uvedu sankcije ruskim naftnim kompanijama "Rosnjeft" i "Lukoil" i to, kako je navela, pod izgovorom da Rusija nije dovoljno privržena procesu rešavanja ukrajinske krize.
- Rusija smatra da je taj korak isključivo kontraproduktivan, uključujući i sa stanovišta slanja signala u korist postizanja značajnih pregovaračkih rešenja za ukrajinski sukob" - istakla je ona.
Kada je reč o sankcijama EU ona je navela da su te mere uperene pre svega protiv Brisela i mogućnosti za njihovo proširenje su u velikoj meri iscrpljene.
- Rusija zadržava pravo da odgovori na sankcije, a reakcija će biti adekvatna i uzimaće u obzir interese Moskve - rekla je ona.
(Sputnjik)
