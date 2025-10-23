Svet

ZAHAROVA ODGOVORILA TRAMPU: Rusija otvorena za dijalog, sankcije kontraproduktivne

V.N.

23. 10. 2025. u 10:31

RUSKI MIP ostaje otvoren za dijalog sa Stejt departmentom, rekla je portparol Marija Zaharova nakon izjave lidera SAD Donalda Trampa da odustane od samita sa predsednikom Rusije.

ЗАХАРОВА ОДГОВОРИЛА ТРАМПУ: Русија отворена за дијалог, санкције контрапродуктивне

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kada je reč o rešavanju ukrajinske krize Moskva polazi od toga da ciljevi SVO nemaju alternativu, istakla je ona i dodala da su nove sankcije kontraproduktivni korak.

 - Konkretan komentar u vezi sa Trampovom izjavom o samitu daće Kremlj. Ministarstvo spoljnih poslova smatra da je cilj daljih kontakata sa SAD konkretizacija bilateralnog dijaloga i dijaloga o ukrajinskoj krizi. Rusija ne vidi da postoje značajne prepreke za usaglašavanje okvira za rešavanje ukrajinske krize o kojima su se dogovorili predsednici - rekla je ona.

Kako je istakla, ciljevi SVO koje je iznela Rusija ostaju nepromenjeni i to je polazna tačka za dijalog sa SAD i drugim zemljama po pitanju Ukrajine.
Podsetila je koji su to ciljevi - neutralni, neblokovski i nenuklearni status Ukrajine, denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine, zaštita prava ruskojezičnog stanovništva i UPC.

O sankcijama "Rosnjeftu" i "Lukoilu"

Zaharova je prokomentarisala i odluku SAD da uvedu sankcije ruskim naftnim kompanijama "Rosnjeft" i "Lukoil" i to, kako je navela, pod izgovorom da Rusija nije dovoljno privržena procesu rešavanja ukrajinske krize.

 - Rusija smatra da je taj korak isključivo kontraproduktivan, uključujući i sa stanovišta slanja signala u korist postizanja značajnih pregovaračkih rešenja za ukrajinski sukob" - istakla je ona.

Kada je reč o sankcijama EU ona je navela da su te mere uperene pre svega protiv Brisela i mogućnosti za njihovo proširenje su u velikoj meri iscrpljene.
 - Rusija zadržava pravo da odgovori na sankcije, a reakcija će biti adekvatna i uzimaće u obzir interese Moskve - rekla je ona.

(Sputnjik)

