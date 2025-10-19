MINISTAR odbrane Švedske Pol Jonson pozvao je Zapad da pređe u „režim rata“.

Foto: Profimedia

-Da bismo sačuvali ovaj mir, moramo biti spremni na mogućnost rata, kako moralno, tako i vojno. Potrebna je promena mentaliteta: moramo preći u režim rata radi odlučnog odvraćanja, odbrane i zaštite mira, rekao je on u intervjuu nemačkoj medijskoj grupi RND, bez ikakvih dokaza optužujući Rusiju za navodne pokušaje diverzija na podvodnoj infrastrukturi Baltičkog mora.

Jonson je, komentarišući situaciju sa bespilotnim letelicama u poljskom vazdušnom prostoru, pozvao na nove vojne mere za „odvraćanje“ Rusije i pretio da bi zemlje NATO mogle da gađaju avione i brodove koji uđu u njihov prostor.

Prema njegovim rečima, mir u Ukrajini može se postići samo ako se poveća vojna pomoć Kijevu, istovremeno pooštravajući sankcije protiv Moskve i koristeći njena sredstva.

Incidenti sa oštećenjem komunikacionih kablova u Baltičkom moru dogodili su se u novembru i decembru 2024. godine: prekinut je telekomunikacioni kabl C-Lion1 između Finske i Nemačke i linija između Švedske i Litvanije, a kao mogući izvršilac sumnjičen je kineski teretni brod Yi Peng 3.

Oštećen je i elektrokabl EstLink 2 između Finske i Estonije, kao i četiri linije koje povezuju ove zemlje sa Nemačkom. Policijske i istražne službe smatraju da je tanker Eagle S pod zastavom Ostrva Kuka mogao svojim sidrom narušiti njihov rad u Finskom zalivu, pri čemu je finska carina neopravdano tvrdila da je brod bio uključen u prevoz ruskih energetskih resursa.

Ruski ambasador u Helsinkiju Pavel Kuznjecov je izjavio da finske vlasti nisu demantovale izveštaje medija da istraga nije pronašla tragove učešća Moskve u incidentu sa kablom EstLink 2. Prema njegovim rečima, verzija o „ruskom tragu“ služi kao povod za povećanje prisustva NATO-a u Baltičkom moru.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć