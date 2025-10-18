Svet

NESREĆA U SAD: Srušio se balkon zgrade u kojoj žive studenti

В.Н.

18. 10. 2025. u 09:43

BALKON na trećem spratu zgrade u blizini Univerziteta u Sinsinatiju srušio se u petak uveče, saopštili su lokalni zvaničnici, navodeći da je nakon pada hospitalizovano 10 osoba od kojih je jedna u kritičnom stanju.

НЕСРЕЋА У САД: Срушио се балкон зграде у којој живе студенти

Foto: Profimedia

"Petoro ljudi je zadobilo teške povrede, dok su četiri osobe zadobile lakše povrede", izjavio je kapetan policijske uprave Sinsinatija Stiven Bauer tokom konferencije za novinare, prenosi ABC.

On je rekao da u zgradi u kojoj se srušio balkon živi mnogo studenata i dodao da su u trenutku nesreće proslavljali uspešno položeni važan ispit. "Za sada nije jasno koliko je ljudi bilo na balkonu u trenutku kada se srušio, ali nadležni istražuju urušavanje", rekao je za WKRC-TV Frenk Mekinli, šef vatrogasne službe Sinsinatija.

Na fotografijama i video-snimcima objavljenim na internetu, vidi se balkon na zemlji dok vatrogasci i policija intervenišu.

(Tanjug)

