JURONJUZ TVRDI: EU predviđa formiranje "zida dronova" do kraja 2027.

EVROPSKA unija sastavila je mapu puta za odbrambenu spremnost uvođenja ključnih vojnih kapaciteta, uključujući formiranje "zida dronova" do kraja 2027. godine, preneo je Euronjuz, pozivajući se na procureli dokument "Mapa puta za odbrambenu spremnost 2030".

Foto: Profimedia/Ilustracija

Dokument, koji će Evropska komisija zvanično predstaviti u četvrtak, nadovezuje se na višemesečne razgovore između izvršne vlasti EU i zemalja članica kako bi se potpuno izmenila odbrambena politika bloka u direktnog sukoba sa Rusijom.

Kako je EU prethodno sastavila spisak od evet prioritetnih oblasti u koje zemlje članice treba hitno da investiraju, uključujući municiju, dronove i tehnologiju protiv dronova, Evropska komisija je ranije ovog meseca predložila i da se prioritet da četiri panevropska vodeća projekta, i to Istočni bočni nadzor, uključujući Evropski zid dronova, Vazdušni odbrambeni štit i Odbrambeni svemirski štit.

Prema Mapi puta, Istočni nadzor i Zid dronova su najhitniji prioritet, i da je potrebno da zid bude potpuno funkcionalan i integrisan do kraja 2027, a funkcionalan do kraja 2028.

-Sposobnosti za borbu protiv dronova biće dizajnirane kao višeslojni, tehnološki napredni sistem sa interoperabilnim mogućnostima za otkrivanje, praćenje i neutralizaciju dronova, kao i mogućnostima za pogađanje kopnenih ciljeva koristeći tehnologiju dronova za precizne udare, navodi se u dokumentu.

Navodi se da kapaciteti za borbu protiv dronova treba da budu potpuno interoperabilni i povezani između država članica i da deluju u saradnji sa NATO-om.

U mapi puta, Komisija očekuje da će "zona vojne mobilnosti širom EU, sa harmonizovanim pravilima i procedurama i mrežom kopnenih koridora, aerodroma, morskih luka i elemenata podrške, osigurati nesmetan transport trupa i vojne opreme širom unije, u bliskoj koordinacija sa NATO-om" i da će biti uspostavljena "do kraja 2027. godine".

Cilj raznih odbrambenih inicijativa koje je do sada predložila EK, uključujući šemu odbrambenih kredita "SAFE", bio je podsticanje zajedničke nabavke vojnih kapaciteta i podrška Evropskoj tehnološkoj i industrijskoj bazi odbrane (EDTIB).

Tanjug

