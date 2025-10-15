Svet

"TRENUTNO, BEZ DRUŽBE" Sijarto: Napad na naftovod je napad na suverenitet Mađarske

В. Н.

15. 10. 2025. u 09:25

NAPADE na naftovod "Družba" treba posmatrati kao napade na suverenitet Mađarske, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

FOTO: AP/Tanjug

- Trenutno, bez 'Družbe', fizički ne možemo da snabdevamo zemlju, jer preostala infrastruktura ne može da isporuči dovoljno nafte. Kada se isporuke preko 'Družbe' prekinu, ne možemo da snabdevamo zemlju naftom. Dakle, ko god napada cevovod koji vodi do Mađarske, napada naš nacionalni suverenitet, koji pretpostavlja bezbedno snabdevanje energijom - rekao je Sijarto, koji učestvuje na Ruskoj energetskoj nedelji (REW), prenosi danas TASS.

Sijarto je izrazio nadu da će Evropska unija preduzeti mere i osigurati bezbedno snabdevanje energijom svojim državama članicama.

- Ali nažalost, do sada nismo videli nikakvu podršku - kazao je Sijarto.

Ukrajinske oružane snage izvele su u prethodnom periodu nekoliko napada dronovima i raketama na infrastrukturu naftovoda "Družba" na ruskoj teritoriji, a isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj su obustavljene dok se naftovod popravlja. 

14. 10. 2025. u 13:06

