"PREŠLI SMO TAČKU BEZ POVRATKA, SADA JE SAMO PITANJE VREMENA" Udarna vest sa fronta: VSU uskoro napušta Kupjansk
ORUŽANE snage Ukrajine (VSU) uskoro će napustiti grad Kupjansk u Harkovskoj oblasti, to je sada samo pitanje vremena, izjavila je poslanik Vrhovne rade Marjana Bezugla.
- Prešli smo tačku bez povratka. Ali Generalštab (Oružanih snaga Ukrajine) i blogeri pod njihovom kontrolom nastavljaju da šire priče o nepostojećoj ‘dopropoljskoj kontraofanzivi’ - napisala je Bezugla na svom Telegramu.
Prema njenim rečima, pitanje je vremena kada će ukrajinske trupe napustiti Kupjansk.
Ranije je vojni stručnjak Andrej Maročko izjavio da se komanda Oružanih snaga Ukrajine suočila sa ozbiljnim komplikacijama u operativno-taktičkoj situaciji u Kupjansku i narušavanjem logističkih puteva snabdevanja.
Ruske snage su, na osnovu presretanja radio-veza, zabeležile da ukrajinski vojnici u ovoj oblasti odbijaju da zauzimaju položaje i pripremaju utvrđenja iz straha da će biti likvidirani.
(Sputnjik)
