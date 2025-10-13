"IZUZETNO OPASAN RAZVOJ SITUACIJE" Kosačev: Počinju nuklearne vojne vežbe NATO - svet mora da reaguje

VOJNE vežbe NATO-a „Steadfast Noon“ moraju da izazovu reakciju i kontramere, i to ne samo sa strane Rusije, već i u svetu, jer se tiču globalnih pitanja bezbednosti, izjavio je potpredsednik Saveta Federacije Konstantin Kosačev.

Foto: EPA

- To je izuzetno opasan razvoj situacije, koji, naravno, ne može, a da ne izazove odgovor i kontramere. Pri tom, mislim, ne samo sa strane Rusije. Radi se o globalnim pitanjima bezbednosti, o nuklearnom oružju. Svesni smo svih scenarija koji će uslediti kada reakcija bude predstavljana kao inicijativna i agresivna akcija zemalja koje reaguju - rekao je Kosačev za „Izvestija“.

On je istakao da agresivne akcije potiču isključivo od NATO-a, a Moskva je više puta pozivala alijansu da „zaustavi širenje vojne infrastrukture na Istok i prekine integraciju zemalja koje graniče sa Rusijom“.

Senator je naglasio da takve vežbe predstavljaju „jasan primer da NATO nije odbrambeni, već ofanzivni savez“. Prema Kosačevu, kao posledica toga, potencijal nuklearnog oružja proširuje se na sve veće prostore, uključujući i zemlje van NATO-a.

Vojne vežbe NATO-a za nuklearno odvraćanje „Steadfast Noon“ počinju u ponedeljak u Holandiji uz učešće 71 aviona iz 14 zemalja alijanse i završavaju se 24. oktobra. Generalni sekretar alijanse Mark Rute tvrdi da je „to redovna godišnja obuka“ koja, kako kaže, pomaže da „potencijal nuklearnog odvraćanja ostane što pouzdaniji, bezbedniji i efikasniji“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje