BIVŠA UKRAJINSKA PREMIJERKA: Imam sigurne informacije da je kraj rata pred vratima

12. 10. 2025. u 16:20

BIVŠA ukrajinska premijerka Julija Timošenko, izrazila je uverenje da je kraj sukoba u Ukrajini „pred vratima“.

БИВША УКРАЈИНСКА ПРЕМИЈЕРКА: Имам сигурне информације да је крај рата пред вратима

Foto: Shutterstock

- Imam sigurne informacije da je kraj rata pred vratima - rekla je ona za ukrajinsku radio stanicu STRANA.ua.

Nije navela svoje izvore informacija.

