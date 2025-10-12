BIVŠA UKRAJINSKA PREMIJERKA: Imam sigurne informacije da je kraj rata pred vratima
BIVŠA ukrajinska premijerka Julija Timošenko, izrazila je uverenje da je kraj sukoba u Ukrajini „pred vratima“.
- Imam sigurne informacije da je kraj rata pred vratima - rekla je ona za ukrajinsku radio stanicu STRANA.ua.
Nije navela svoje izvore informacija.
