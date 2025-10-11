AMERIČKE SVEMIRSKE SNAGE PRAVE RAKETNI ŠTIT: Da li program presretača iz svemira zaista može da obezbedi kopno od ICBM? (VIDEO)

NAKON potvrde da su američke svemirske snage objavile zahtev za predlog prototipa za program presretača iz svemira, koji je namenjen razvoju prvog raketnog sistema u orbiti Zemlje na svetu, dizajniranog za obaranje neprijateljskih balističkih raketa, postavljena su ozbiljna pitanja u vezi sa njegovim implikacijama na stratešku ravnotežu snaga.

Implikacije programa presretača svemirskih raketa su posebno značajne kada se uzmu u obzir trenutna veoma ozbiljna ograničenja američke odbrane od interkontinentalnih balističkih napada. Jedini sistem u zemlji sposoban za borbu protiv interkontinentalnih balističkih raketa, sistem odbrane na srednjem putu puta (GMD), raspoređuje samo 44 presretača, od kojih se tri smatraju neophodnim za pouzdano neutralisanje svake dolazeće bojeve glave.

Severnokorejske interkontinentalne balističke rakete Hvasong-17, prema konzervativnoj proceni, nose četiri nezavisno ciljane bojeve glave, dok veće kineske i ruske interkontinentalne balističke rakete mogu nositi preko dvanaest, što čak i mali broj raketa čini dovoljnim da nadjača sistem GMD. Uslovi pod kojima su se odvijala testiranja takođe su pokrenuli ozbiljna pitanja u vezi sa pouzdanošću sistema. Naslednik GMD-a koji se razvija u okviru programa presretača sledeće generacije (NGI) koštaće 498 miliona dolara po komadu, što takođe čini odbranu od interkontinentalnih balističkih raketa potpuno nepristupačnom.

Iako se i GMD i NGI smatraju potpuno nedovoljnim za presretanje raketa pomoću hipersoničnih kliznih letelica (vozila/nosača), što program presretača u svemiru čini potencijalno revolucionarnim, očekuje se da će se novi sistem suočiti sa još većim problemima pristupačnosti. Snaga novog sistema je u tome što se presretanje meta obavlja u njihovim fazama ubrzanja, one mogu biti neutralisane pre nego što se više nosača bojevih glava odvoji, što omogućava da jedan pogodak presretača iz svemira postigne ono što bi bilo potrebno za dvanaest pogodaka presretača sa zemlje. Ipak, ogromni troškovi slanja materijala u orbitu biće među vodećim nosiocima troškovima novog sistema, dok sam broj naprednih interkontinentalnih balističkih raketa koje je Rusija rasporedila i brza stopa rasta kineskog i severnokorejskog arsenala čine gotovo sigurnim da će održiva odbrana od napada velikih razmera ostati nedostupna.

Koncentracija velikog broja presretača na satelitima takođe bi mogla stvoriti mogućnosti za ozbiljno potkopavanje američke raketne odbrane korišćenjem sve moćnijeg antisatelitskog oružja. Iako je jačanje odbrane kopnenog dela Sjedinjenih Država sve više dobijalo prioritet u pripremi za mogućnost neprijateljstava sa vodećim protivnikom, održiva odbrana od velikih napada naprednih interkontinentalnih balističkih raketa se istorijski dosledno pokazala nemogućom, pa je izvodljivost programa presretača u svemiru ostala pod ozbiljnim znakom pitanja.

