VOZILO HITNE POMOĆI UČESTVOVALO U SUDARU: Ima povređenih
PET lica je povređeno nakon sudara između vozila hitne pomoći i terenskog vozila u Ufi.
Vozilo hitne pomoći kretalo sa rotacijom kada se sudar dogodio.
U vozilu hitne pomoći bili su vozač, dva bolničara, lekar i pacijent u trenutku nesreće.
Svi su prevezeni u bolnicu na pregled, prenosi REN TV.
