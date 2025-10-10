Svet

VOZILO HITNE POMOĆI UČESTVOVALO U SUDARU: Ima povređenih

Novosti online

10. 10. 2025. u 23:21

PET lica je povređeno nakon sudara između vozila hitne pomoći i terenskog vozila u Ufi.

Foto: Shutterstock

Vozilo hitne pomoći kretalo sa rotacijom kada se sudar dogodio.

U vozilu hitne pomoći bili su vozač, dva bolničara, lekar i pacijent u trenutku nesreće.

Svi su prevezeni u bolnicu na pregled, prenosi REN TV.

