PJONGJANG SPREMA SPEKTAKL: Predstaviće nuklearno oružje na vojnoj paradi
PREMA pisanju azijskih medija, očekuje se da će Severna Koreja na ovonedeljnoj velikoj vojnoj paradi prikazati novu generaciju strateških raketa i naprednih oružajnih sistema.
Mediji prenose da posmatrači vide paradu kao pokušaj da pokaže rastuću sposobnost da napadne ciljeve u SAD i Južnoj Koreji.
Analitičari navode da će fokus parade biti na novu interkontinentalnu balističku raketu sa čvrstim gorivom i seriju hiperzvučnih oružja dizajniranih da ugroze američke pomorske snage u regionu.
Nova ICBM, koja prema izveštajima ima motor sa visoko potisnom snagom na čvrsto gorivo, mogla bida dovede američku kopnenu teritoriju u domet Pjongjanga.
Kim Džong Un je u subotu da je "obezbedio posebna sredstva" za američke i južnokorejske vojne ciljeve, optužujući obe strane za pojačavanje priprema za nuklearni napad.
Izjava je usledila dok su obaveštajne procene ukazivale na obimne probe za paradu u Pjongjangu uoči 80-godišnjice vladajuće Radničke partije Koreje u petak.
Zajedničko štabno veće Južne Koreje saopštilo je da Severna Koreja navodno mobiliše desetine hiljada vojnika za događaj koji će biti deo vojne demonstracije, deo političke predstave, prenosi Vašington Post.
