PJONGJANG SPREMA SPEKTAKL: Predstaviće nuklearno oružje na vojnoj paradi

PREMA pisanju azijskih medija, očekuje se da će Severna Koreja na ovonedeljnoj velikoj vojnoj paradi prikazati novu generaciju strateških raketa i naprednih oružajnih sistema.

Foto: Profimedia

Mediji prenose da posmatrači vide paradu kao pokušaj da pokaže rastuću sposobnost da napadne ciljeve u SAD i Južnoj Koreji.

Analitičari navode da će fokus parade biti na novu interkontinentalnu balističku raketu sa čvrstim gorivom i seriju hiperzvučnih oružja dizajniranih da ugroze američke pomorske snage u regionu.

Nova ICBM, koja prema izveštajima ima motor sa visoko potisnom snagom na čvrsto gorivo, mogla bida dovede američku kopnenu teritoriju u domet Pjongjanga.

Kim Džong Un je u subotu da je "obezbedio posebna sredstva" za američke i južnokorejske vojne ciljeve, optužujući obe strane za pojačavanje priprema za nuklearni napad.

Izjava je usledila dok su obaveštajne procene ukazivale na obimne probe za paradu u Pjongjangu uoči 80-godišnjice vladajuće Radničke partije Koreje u petak.

Zajedničko štabno veće Južne Koreje saopštilo je da Severna Koreja navodno mobiliše desetine hiljada vojnika za događaj koji će biti deo vojne demonstracije, deo političke predstave, prenosi Vašington Post.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć